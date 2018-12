Inician campaña de prevención

Bajo el slogan ´#Vivo estás cool´, la Cruz Roja Mexicana inició una campaña de prevención de accidentes dirigida a los jóvenes porque es a ese sector de la población a los que les encanta salir a festejar, a divertirse y más en la época navideña sin medir el peligro.

La cruzada inició el pasado siete de diciembre y concluirá el siete de enero del 2019.

"No nada más el cinturón de seguridad te salva la vida, no vayas tomando selfies, no vayas mandando mensajes o hablando por celular, son las recomendaciones que les estamos haciendo a los jóvenes para prevenir un accidente", dijo Clara Zamarripa Ríos, coordinadora de Imagen y Comunicación Social en la institución.

Personal de la Cruz Roja estará distribuyendo folletos en centros comerciales y en los semáforos para concientizar a los muchachos y muchachas como forma de que extremen cuidados al conducir un vehículo.

Los trípticos traen información en las que se señala que durante las fiestas decembrinas es cuando más accidentes vehiculares se registran y las estadísticas señalan que incrementan en un 10 por ciento.

Sabías que el uso correcto del cinturón de seguridad reduce la probabilidad de morir hasta un 50 por ciento en el conductor y copiloto y hasta un 75 por ciento en los ocupantes traseros, es una pregunta que se incluye en los folletos.

Hay que recordar que el 90 por ciento de los accidentes vehiculares se pueden prevenir.

"El uso del distractor puede ser la diferencia entre la vida y la muerte al conducir una unidad motriz", es otro de los mensajes que se les dan a los jóvenes. La campaña va dirigida a ellos para que la escuche todo el mundo", dijo finalmente Zamarripa Ríos.