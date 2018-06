¡INICIAN BATALLA!

Ciudad de México

Llega un nuevo capítulo, el IV.

Las Finales de la NBA comienzan esta noche con los mismos actores de los últimos tres años. Warriors de Golden State frente a los Cavaliers de Cleveland, choque que está convirtiéndose un clásico de las duelas, y que este año abrirá en la Oracle Arena de Oakland, California.

Warriors ha conquistado los títulos de 2015 y 2017, y Cavs se lo llevó en 2016.

"Creo que el resto de la NBA debe mejorar. No es nuestra culpa. Las únicas personas que realmente dicen eso son fans de otros equipos, lo cual es natural, no los culpo, pero mientras nuestros fans estén felices es todo lo que no debe importar", externó Klay Thompson.

Y para este 2018, Stephen Curry, Kevin Durant, Thompson y Draymond Green llegan con la etiqueta de favoritos tras eliminar a los Rockets de Houston en la Final Oeste, eso que los texanos habían terminado con el mejor récord de la campaña regular, mientras que los Cavs le deben a LeBron James el estar en esta instancia.

El "Rey", con 33 años de edad, lleva siete duelos con 40 puntos o más en los actuales Playoffs.

El problema para él es que carece de artillería con sus compañeros para combatirle a los Warriors, además, Kevin Love está en duda para estar en el Juego 1 tras perderse el 7 de la Final Este por una conmoción.

Es la primera vez que los mismos contendientes repiten unas Finales por cuarto año consecutivo. Inclusive, este fenómeno nunca se había presentado tampoco en la NFL, Grandes Ligas o NHL.