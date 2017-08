Inicia era de Shout by Myst

Ciudad de México

Shout by Myst, la versión itinerante de Myst (My Soundtrack) se presentó en el Voilá. El show musical, creado por Felipe Fernández del Paso, Guillermo Alegret y Chacho Gaytán, recorrió icónicos temas en inglés y en español que pusieron a bailar y a cantar a los asistentes.

La primera parte del espectáculo, que se pretende llevar a distintas plazas del País, puso a los ocho artistas del elenco base a interpretar temas como “Te Amaré”, éxito de Miguel Bosé, y “No Podrás” de Cristian Castro y “El Sol no Regresa”.

Mientas las aproximadamente 750 personas invitadas, que llenaron el lugar, hacían coro a la gran mayoría de las canciones que se escuchaban.

A diferencia de Myst, show en el que está basado, la teatralidad y vestuario es menos llamativa. Sin embargo, conserva el concepto de repasar un repertorio de melodías que están en el inconsciente colectivo de generaciones.

La producción contó con una banda coordinada por Chacho Gaytán, quien es el productor musical, y 11 bailarines que acompañaron a los intérpretes, quienes entonaron éxitos de artistas como Luis Miguel, Maná, Enanitos Verdes y Marco Antonio Solís.

Como padrinos del estreno, parte del elenco base de Myst, show que combina lo musical con el cabaret y que actualmente se presenta en la Sala Corona, subieron al escenario para cantar algunos de los temas incluidos en el repertorio.

La segunda parte de Shout bu Myst, que dura aproximadamente dos horas, fue una lluvia de canciones en inglés entre las que estuvieron “Vogue”, “Dancing Queen”, “Love is in the Air” y “Sweet Caroline”, entre muchas otras.

Éxitos de Michael Jackson, Adele y Coldplay pusieron al público a cantar cada vez más desinhibido, quizá como resultado de la ingesta de alcohol gratuito que hubo en la presentación.

Entre los invitados especiales estuvieron Ingrid Coronado, Raquel Bigorra, Verónica del Castillo, Mariana Torres, Mariana Seoane, Óscar y Paulina Madrazo, y Mauricio Henao.