Inicia temporada de premios

Comienza el año y también la carrera por los premios a lo mejor del cine, la televisión y la música durante 2019. Sin duda, grandes películas se estrenaron este año que acaba de terminar, basta con nombrar "Joker", "Marriage Story", "The Irishman", "Parasite" y "Once Upon a Time in Hollywood". En cuanto a series de televisión, "Big Little Lies", "The Crown", "Killing Eve" y nuevamente "The Marvelous Mrs. Maisel" suenan en la contienda.

Mientras que en la música, la muy joven Billie Eilish, Bon Iver, Ariana Grande y Taylor Swift son algunos de los nombres que representan lo más aclamado en la música.

A continuación te ponemos el calendario completo de premiaciones así como las principales nominaciones para que vayas preparando el sillón, las palomitas y hasta la quiniela, porque posiblemente ganen tus favoritos: