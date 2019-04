Inicia temporada de box amateur

Díaz Ordaz, Tam.- Con una función de exhibición y fogueo que se llevó a cabo en las instalaciones del Gym Soto en la colonia Prado Sur, inició este domingo la temporada 2019 de boxeo amateur, destacando aquí la presencia del excampeón mundial Néstor "Tigre" Garza.

Los peleadores Díazordacenses hicieron muy buen papel ante sus oponentes de Miguel Alemán y Reynosa, lo que dejó muy complacida a la afición que se dio cita para presenciar ésta función de boxeo amateur.

En esta función las peleas se dieron de la siguiente manera; Mauricio Guerrero vs Julián Sánchez, Brayan Bear vs Saúl Reyes, Benjamín García vs Marcos Guerrero, Roy Rojas vs Jael Gutiérrez, Alex Herrera vs Heriberto Leyva, Rafa Espiricueta vs Pedro Aguilar y Rosbel Leyva vs Jesús Hernández.

Los entrenadores Iván "Tachidito" González y Aristeo Soto Cruz, informaron que seguirán llevándose a cabo este tipo de peleas que permiten además del fogueo, la convivencia entre peleadores y entrenadores de la frontera de Tamaulipas.

Invitaron a jóvenes y jovencitas que gustan de este deporte para que sean parte del Soto Gym.