Inicia Taller de Escritura Primavera 2018

Escritora, con experiencia de más de 21 años coordinando Talleres literarios independiente, Graciela Ramos ha publicado las siguientes ediciones en los géneros de cuento, ensayo y poesía: “Como las grandes”, “Reynosa en mi diario vivir”, “Cal en el polvo”, “Envolturas”, “Los piratas”, por ITCA, CONACULTA, y Monografía de la UAT. Ha sido ganadora de Medalla de Oro, Primer Lugar, Concurso de Poesía del Río Bravo, y galardonada por diversas instituciones culturales por su trayectoria en las artes. Publica en diarios y revistas culturales sus textos y temas literarios.

Cielo Ramos, como se le conoce localmente, convoca a su Taller de Escritura Creativa de Primavera 2018, que iniciará el miércoles 4 de abril próximo. Esta es una cordial invitación a que usted participe. (Taller para mayores de 16 años)

Para mayores informes, favor de escribir a

cieloram@hotmail.com

DETALLES

¿Tienes interés en la escritura y no te animas a empezar?, ¿Intentas cuentos pero el final no se logran?, ¿Dejaste en el cajón alguna trama por complicada?, ¿Buscas revisión para tus textos no concluidos?

Infórmate de este taller donde se fomenta la creatividad por medio de ejercicios específicos, donde leemos y escuchamos los géneros de ensayo, cuento, novela y minificción, con el fin de dar orientación y pulimiento al texto. Las lecturas y los ejercicios del Taller son apoyo para poner la narrativa en forma.

1. Las sesiones del Taller de Primavera 2018 serán los miércoles, de 19 a 21 horas, durante cuatro meses, a partir del miércoles 4 de abril próximo y hasta el último miércoles de julio.

2. Los candidatos a participar en el taller deberán presentar de una a dos cuartillas de cualquier género narrativo. La coordinadora elegirá a los participantes.

3. Los candidatos deberán enviar sus propuestas en letra Times New Roman de 12 pts, con doble interlínea, a cieloram@hotmail.com y especificar en el correo sus datos de contacto (nombre, edad, teléfono y correo electrónico). Fecha límite de recepción de textos: el viernes 30 de marzo de 2018.

