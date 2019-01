Inicia plantón de bomberos en CDMX

Ciudad de México

En medio de la pugna entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Sindicato del Cuerpo de Bomberos, decenas de integrantes de este gremio instalaron un plantón indefinido en el Zócalo para exigir a la jefa de Gobierno, el pago de salarios a 330 nuevos trabajadores en activo desde octubre pasado.

Un día antes, la mandataria había acusado que las personas "fueron engañadas" con la promesa de tener una plaza, pero nunca se autorizó la creación de nuevos espacios de trabajo; sin embargo, desde las 05:30 horas de este lunes los vulcanos colocaron toldos y casas de campaña en la Plaza de la Constitución.

El secretario general del sindicato, Ismael Figueroa, aseguró tener los documentos y argumentos para acreditar que se siguió todo el procedimiento para la creación de las plazas, aunque reconoció que "el problema es que no se les ha dado número de folio o número de plaza", lo cual demandan que se les asigne para que se les pague.

"Todo el procedimiento lo tenemos hecho, no hay nada que lo impida. Esto se paró porque en octubre, a través de medios, hubo una denuncia por venta de plazas, pero pasan los meses y no hay una sola denuncia porque ese delito no existe. Hoy invitan a los compañeros a denunciar, pero, ¿a denunciar qué? Creo que se está tratando de criminalizar a los compañeros y a nosotros, cuando esto (la venta de plazas) es una mentira", dijo Figueroa Flores vía telefónica.

Por la mañana, el gobierno estacionó frente al plantón dos unidades móviles de la Secretaría de la Contraloría General para recibir denuncias de los vulcanos.

Ismael Figueroa agregó que el año pasado el sindicato realizó trámites por medio de la Secretaría de Finanzas y la Subsecretaría de Capital Humano, y luego se hizo un convenio con el director general del Cuerpo de Bomberos, en ese entonces Jorge Cortés, quien se encargaría de canalizarlo a las áreas correspondientes para aprobar las nuevas plazas.

Ante los señalamientos de la jefa de Gobierno de que los 330 vulcanos fueron engañados, Ismael Figueroa rechazó esta acusación.

"Claro que no. Más bien, y espero que no sea así, es una venganza política. Nosotros competimos en un partido diferente (en las pasadas elecciones)", reviró el líder sindical.

Durante la mañana, los vulcanos afines a Figueroa Flores instalaron casas de campaña y carpas de color blanco frente a las oficinas del gobierno capitalino.

"Somos 330 familias sin un sueldo", "no somos delincuentes" y "ascensos autorizados y firmados" fueron las frases de las pancartas que colgaron y pegaron los manifestantes en las casas de campaña instaladas en la plancha del Zócalo.

Por la tarde, Ismael Figueroa subió a sus redes sociales imágenes de documentos como el dictamen técnico T.O.004/2018, donde se propone la creación de las 330 plazas, así como un oficio firmado por el ex subsecretario de Administración y Capital Humano, Antonio Paz García, el 8 de octubre, donde se hace llegar ese dictamen al entonces director administrativo del Heroico Cuerpo de Bomberos, Edilberto Julio Beltrán, en el cual se solicita la creación de las plazas, con vigencia a partir del 1 de noviembre pasado, "siempre y cuando ese organismo cuente con la suficiencia presupuestal requerida".