Inicia nueva era

´´Puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no sólo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político´´.

´´Si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad´´.

"Se acabará la vergonzosa tradición de fraudes electorales... el que utilice el presupuesto para favorecer a candidatos irá a la cárcel´´.

´´No habré de reelegirme, por el contrario, me someteré a la revocación del mandato en 2021... el pueblo pone y el pueblo quita´´.

´´Propongo al pueblo que pongamos un punto final a esta horrible historia... que no haya persecución a los funcionarios del pasado´´.

Ciudad de México.

Primero con solemnidad en el Congreso. Luego en el Zócalo ante miles de personas y con el humo del incienso de una histórica ceremonia indígena todavía humeando.

El nuevo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador subrayó sus tres compromisos básicos de gobierno -"no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México"- y afianzó su cercanía con los mexicanos con una frase que por la noche le valió la ovación de miles: "Ya no me pertenezco, soy del pueblo".

Aseguró que la ineficiencia del modelo neoliberal se constata en que no ha dado resultados, e hizo un repaso del crecimiento económico en el siglo pasado.

"Lo digo con realismo: la política neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública", dijo, y como ejemplo citó la reforma energética que, puntualizó, no disminuyó los precios de los combustibles como se prometió.

A este político de 65 años que ya ha roto moldes con un nuevo estilo de hacer política, le tomó más de una década conseguir cruzarse sobre el pecho la banda presidencial y es consciente de las expectativas de los más de 30 millones de mexicanos que votaron por él.

Por eso, cerró su primer discurso como jefe de Estado recordando a un joven que habló con él desde una bicicleta en marcha mientras estaba camino a asumir el poder.

"Me dijo: tú no tienes derecho a fallarnos. Y ése es el compromiso que tengo con el pueblo: no tengo derecho a fallar", dijo ante invitados que estallaron en aplausos y ovaciones.

Luego gritó "¡Viva México!" y comenzó la entonación del himno nacional.

RITUAL EN EL ZÓCALO. Andrés Manuel López Obrador fue el centro de una histórica ceremonia indígena de purificación, algo sin precedentes en la toma de posesión de un presidente de México pese a la gran población indígena que tiene el país.

Poco antes del mediodía del sábado, López Obrador juró como el primer presidente de izquierda en la historia reciente de México con la promesa de lograr cambios profundos en una sociedad que en los últimos años ha padecido una violencia y corrupción creciente.

Su llegada al Ejecutivo marca, además, un punto de inflexión en uno de los experimentos de apertura de mercado y privatización más radicales del mundo.

"Hoy no sólo inicia un nuevo gobierno, hoy inicia un cambio de régimen político", dijo desde la tribuna de la Cámara de Diputados.

En una frase, mencionó que su plan de gobierno es acabar con la corrupción y la impunidad.

"No apostamos al circo ni a la simulación", aclaró, al tocar el tema de la justicia y luego de insistir que no se perseguirá a nadie.

"Si abrimos expedientes, nos dedicaríamos a buscar chivos expiatorios, no habría juzgados y cárceles suficientes, meteríamos al país en una dinámica de factura, conflicto y enfrentamientos", argumentó.

De igual manera, dijo que estamos ante un problema de Estado y que su postura y su fuerte no es la venganza. "Soy partidario del perdón y la indulgencia", esgrimió.