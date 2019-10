Inicia limpia de carretoneros. Solamente 200 de 1,600 entran modernizados

Hacemos el llamado a los carretoneros que aún no adquieren un vehículo para que ya no salgan a trabajar, esperemos no encontrarnos con ninguna situación desafortunada . Eliacib Leija Garza, Medio Ambiente Cabildo

El Mañana / Staff.- Con el apoyo de Tránsito y Vialidad comenzarán desde las 6:00 horas de este martes los decomisos y multas de hasta mil 600 pesos, correspondientes a 20 Unidades de Medidas de Actualización (UMAS) a los carretoneros fuera de la ley.

Sólo 200 de más de mil 600 carretoneros adscritos al basurero de las Anacuas y de las Calabazas aceptaron de forma voluntaria migrar al nuevo modelo de recolección sin animales.

Eliacib Leija Garza, encargado de la Comisión de Medio Ambiente ante cabildo, explicó que ninguna justificación será válida para evitar infracciones.

"Podrán decir o argumentar mil cosas, pero nosotros tenemos el respaldo de la ley, donde se prohíbe la circulación de animales, el maltrato, las quemas clandestinas, los tiraderos, entonces no les conviene, hablan de manifestaciones o de un paro, pero no servirán de nada, nuestra decisión no tendrá marcha atrás", advirtió.

Los operativos en los que también participará Inspección y Vigilancia se intensificarán en el primer cuadro de la ciudad, en Bulevares y Avenidas con monitoreo y personal especializado.

El trabajo va enfocado a quienes circulen con caballos o burros.

"Hacemos el llamado a los carretoneros que aún no adquieren un vehículo para que ya no salgan a trabajar, esperemos no encontrarnos con ninguna situación desafortunada", expresó.

El modelo motorizado implica la adquisición de una unidad motriz para el traslado de basura, la inscripción a un padrón municipal, limitando la circulación por calles de tránsito bajo, sin el traslado de menores y capacitaciones en el manejo de residuos sanitarios.

Lugar para caballos

Con la implementación de los operativos también se abrirá un espacio de atención y cuidado para aquellos caballos o burros que sean encontrados en la calle trabajando y con signos visibles de maltrato o desnutrición.

Leija Garza adelantó que una parte del Vivero Municipal se adaptó para resguardar a estas especies con la capacidad de hasta 30 equinos, que estarán bajo supervisión de un médico veterinario.

"Ya tenemos esta área para darles atención médica, si el espacio rebasa su capacidad será necesario recurrir al apoyo de asociaciones y de organismos que ya se han acercado con nosotros, que de forma voluntaria quieren cuidarlos, darles de comer, pero todo se hará bajo supervisión", puntualizó.

El gobierno municipal no tiene conocimiento de ningún amparo o elemento jurídico que impida el arranque de operativos.