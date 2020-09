Inicia introducción de drenaje sanitario

Río Bravo, Tam.- Con una inversión total de 168 mil 432 pesos, el alcalde Carlos Rafael Ulivarri López dio banderazo de arranque de obra de introducción de drenaje sanitario en la colonia Las Américas, cumpliendo así compromisos de campaña.



Es específicamente por la calle Haití del citado asentamiento en donde el alcalde de la ciudad puso en marcha los trabajos de reposición de importante tramo sanitario, los cuales forman parte de una serie de proyectos a efecto de proporcionar a los habitantes de ese sector mejores servicio y calidad de vida.

"Quiero que estén muy concientes de que en esta área no se le había invertido ni un solo peso, y aquí precisamente donde estábamos platicando, son compromisos que yo hice, pero no se puede pavimentar hasta no arreglar primero lo de abajo, que es hoy la tubería que se va a instalar, en este mismo año se edificara de concreto, al igual que otra calle más, mis compromisos se están cumpliendo", afirmó el edil riobravense.

La obra en proceso comprende el suministro e instalación de 48.44 metros de tubería de PVC, cuatro descargas sanitarias, y tres tomas domiciliarias, mediante las cuales se brindará una solución a fondo en cuanto a las deficiencias que presenta el drenaje sanitario beneficiando con ello a más de 2 mil habitantes.

Es plausible agregar que este complejo en su conjunto forman parte de un primer paso con la finalidad de cumplir el compromiso de pavimentación de las calles Haití y Naciones Unidas.