¡INICIA INTERINATO!

Ciudad de México

Ricardo Ferretti fue presentado oficialmente como técnico interino del Tri y dijo que los jugadores a los que convocó son el futuro del equipo.

El estratega defendió su lista por ser de un promedio de edad bajo y de gran calidad.

"Este es el futuro de la Selección Mexicana y tenemos que darle la oportunidad. Es una gran oportunidad para nuestro futbol, así lo siento. Tengo mucha confianza en estos muchachos", dijo el "Tuca".

Debido a que no llamó al grueso de jugadores que militan en Europa, a Ferretti se le cuestionó si en algún momento los llamaría.

"Dependiendo de la necesidad, se pueden o no tomar en cuenta (a otros 'europeos'). Hay unos que conocemos de sobra", dijo Ferretti.

Sobre las críticas de Miguel Herrera hacia su convocatoria, al decir que no le gusta trabajar con jóvenes, el "Tuca" fue irónico en su respuesta.

"Si voy a contestar cada crítica que me hagan, me voy a volver loco. Si ustedes me hacen críticas, lo que voy a hacer es no tratar de golpear a nadie", dijo el estratega haciendo referencia al incidente que dejó fuera al "Piojo" de la Selección, luego de un altercado con el comentarista Christian Martinolli.

Por lealtad, porque él no da puñaladas por la espalda, por eso Ricardo Ferretti no será técnico de la Selección Mexicana mientras tenga contrato con Tigres. El "Tuca" aclaró el porqué de sus reiterativas negativas para encabezar un proceso mundialista.

"La razón es que tengo contrato que acabo de iniciar el mes pasado, de tres años, saben que la continuidad en un equipo mexicano es algo casi imposible y Tigres me la ofreció, me la ha cumplido y la verdad con los próximos 3 años cumpliría 11 años en un equipo. ¿Recuerdan que eso haya pasado en el futbol mexicano?

NO HAY PLAZO PARA ELEGIR DT

En tanto, Guillermo Cantú comentó que no hay una fecha límite para elegir al técnico que dirigirá el proceso rumbo a Qatar.

"No nos hemos fijado un plazo, es algo que estamos de acuerdo lo que he platicado con Ricardo, como la vez pasada seguimos en la búsqueda", expresó.