Inicia INE filtro de firmas apócrifas recabadas por independientes

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, informó que ya inició la revisión de los respaldos emitidos a favor de aspirantes a candidatos independientes a la Presidencia, para determinar si entre ellos también hubo apoyos apócrifos.

"Ya se comenzó a hacer este análisis" y quien haya cometido una irregularidad "va a ser sancionado", advirtió en entrevista en la que recalcó que aún no hay certeza de que los datos usados para los apoyos falsos hayan salido del padrón electoral o Lista Nominal de Electores (LNE), como lo denunció este miércoles el aspirante a la Presidencia por la vía independiente, Pedro Ferriz.

Pero de ser ese el caso no ha habido antecedentes de que la filtración de datos del padrón electoral haya salido de la autoridad electoral. "En el pasado" los casos como el de ChoicePoint o Buscardatos.com, la información fue del padrón, cuando se le entregaba a los partidos, uno ya fue sancionado y todavía hay una investigación en curso.

"Del INE no se ha filtrado información de los ciudadanos, aunque vamos a investigar" afirmó Córdova en entrevista tras reunirse con la cúpula de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).