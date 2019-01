INICIA GIRA TAPATÍA

Guadalajara, Jalisco

Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, aseguró que la visita que le hará a todos los equipos de la Liga, es con la finalidad de compartirles el proyecto que tiene para el Tri, así como explicarles el tema de los micro-ciclos. Este jueves estuvo con los Zorros.

El "Tata" recordó que en alguna etapa coincidió con el técnico Ángel Hoyos, quien hoy está al frente del proyecto rojinegro.

"Es intercambiar conceptos, él (Hoyos) hace un tiempo que está acá en México, hablar de su equipo, hablar del futbol mexicano, me parece prudente conocer a todas las autoridades y los diferentes cuerpos técnicos de todos los clubes y en eso estamos, en esa recorrida.

"Es un poco contarles cuál es la idea, sobre todo para este corto tiempo", dijo Martino, quien lleva cuatro clubes recorridos: Pumas, América, Cruz Azul y Atlas.

El director deportivo de la institución, Ignacio Hierro, le dio la bienvenida a Martino y a sus acompañantes, el titular de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa; el secretario general, Guillermo Cantú, y Gerardo Torrado, director deportivo del Tri.

Martino saludó con entusiasmo al estratega rojinegro y al mediocampista Osvaldo Martínez, con quien coincidió cuando dirigió a la selección de futbol de Paraguay; además la directiva le entregó la playera del equipo tapatío con su nombre y el número "8".

El timonel argentino visitará hoy viernes a las Chivas en Verde Valle, y luego acudirá al partido de la Jornada 4 entre el Atlas y los Lobos BUAP.

También, Martino aseguró que Rafael Márquez tiene mucho futuro como directivo. De hecho, el zamorano ve a los Zorros como su trampolín a Europa o Selección.

"Seguramente tendrá una carrera tan exitosa como ha sido su carrera como jugador, no soy el adecuado para hablar de lo que representa Rafa para el futbol mexicano, pero no tengo duda que es uno de los grandes futbolistas que me ha tocado ver", añadió.

SUYA. Directiva del Atlas entregó playera con su nombre y el número "8".