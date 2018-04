Inicia gira europea

El exmiembro fundador de Pink Floyd, Roger Waters, ofreció anoche el primero de los dos conciertos previstos en un Palau Sant Jordi casi lleno con 13 mil 500 personas, con el que abre la gira europea de Us + Them que recuerda el pasado glorioso de la famosa banda de rock psicodélico y sinfónico.

Waters inició el concierto con el latido del corazón, la caja registradora y las risitas del inicio de Speat to me de Dark side of the Moon, a la que siguió la instrumental Breathe, primera ocasión para que el bajista británico mostrará su poderío con el instrumento, mientras desfilaban por el telón de fondo imágenes sugerentes de tortura o de inmigración.

çDe hecho, el nombre de la gira Us + Them es un homenaje a la canción del mismo nombre del álbum Dark Side of the Moon de 1974, aquel cuya portada ofrecía una lección de cómo la luz se refracta al atravesar un prisma y se descompone en los colores del arcoíris, el mismo que ha presidido el escenario en el tramo final de la noche.

Al final de la primera parte ha llegado el primer éxtasis con móviles iluminados al aire para el público con los acordes acústicos de Wish You Were Here, The Happiest Days of Our Lives y dos cortes ya convertidos en un clásico "Another Brick in the Wall Part 2 y Part 3, las tres de su célebre doble disco The Wall.

Las cuatro chimeneas han sido el perfecto complemento a dos temas de ese disco, Dogs, con la que Waters se enfundó una careta de cerdo mientras bebía una copa de cava; y Pigs, que ha acompañado diversas imágenes satíricas de Donald Trump, así como el ya habitual cerdo inflable con el lema Piggy Bank of War, que culminó con la frase en castellano Trump eres un gilipollas.