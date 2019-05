Inicia Gaby López en el Top 10 en Virginia

Ciudad de México.- Gaby López inició con el pie derecho el Pure Silk Championship, torneo del LPGA Tour en Williamsburg, Virginia.

López, quien a principios de mayo perdió su racha de cortes superados en ocho torneos disputados al no llegar al fin de semana en el Mediheal Championship, ayer regresó a la acción en la máxima gira femenil de golf para sacarse la espina. Así lo demostró al finalizar en el Top 10 tras el primer día de actividades en el River Course at Kingsmill Resort.