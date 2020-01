Inicia este viernes cerco sanitario en Tijuana

Tijuana, México.

Juan Carlos González, Director de Servicios Médicos Municipales, subrayó que el filtro se aplicará solamente en dos ocasiones, este viernes y el próximo lunes, debido a que la aerolínea Hainan Airlines ya tenía programado con antelación una pausa en los vuelos a partir del 28 de enero y hasta mayo. El Ayuntamiento especificó que la cancelación de vuelos a China desde Tijuana no tuvo qué ver con la aparición del coronavirus. El funcionario municipal puntualizó que el Alcalde Arturo González Cruz giró instrucciones para que Servicios Médicos Municipales apoye en todo lo necesario para detectar casos sospechosos. "La aerolínea ya había programado el pausar los vuelos, independientemente del virus que se presenta en aquel país. La suspensión no es permanente, reinician en mayo porque no hay razones médicas, hasta ahora, para suspender vuelos, en Ciudad de México se seguirán recibiendo", explicó González. El filtro consiste en la aplicación de un cuestionario, en el que apoyarán traductores chinos, además de la revisión de la temperatura corporal a través de termómetros láser.

"Traeremos cubre bocas y vestimenta especial y con el uso de los termómetros láser aportados por nuestra dependencia no será necesario tocar a los pasajeros", aclaró. La Dirección Municipal de Salud aportará además cuatro médicos y dos enfermeras que se suman a los seis doctores proporciona la autoridad estatal en materia de salud.