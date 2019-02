Inicia entrega de fertilizantes

Ciudad Altamirano, Gro.

El presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha el Programa Nacional de Fertilizantes, y pidió a la población vigilar que se apliquen de manera adecuada para evitar que haya un "mercado negro".

El mandatario indicó que en esta entidad la entrega de fertilizantes será gratuita para los productores del campo, y refrendó que los apoyos sociales se canalizarán de manera directa a quienes lo necesitan.

Ante el gobernador Héctor Astudillo y habitantes, López Obrador expresó: "no se van a decepcionar, vamos a avanzar hasta donde se pueda, con lo que se pueda, con el apoyo del pueblo, tenemos todos que ayudar a gobernar".

Señaló que el Gobierno Federal ayudará para que el fertilizante rinda y no falte, y el que requiera más pueda tener, sin problema, porque no hay límite, pues se acabó el actuar de manera deshonesta y no se puede ir a los templos si no se actúa con rectitud.

Ante habitantes de esta localidad que se dieron cita en la Unidad Deportiva "Luis Donaldo Colosio", informó que de igual manera llegará a la población de manera directa un apoyo económico para que tenga recursos para semillas o lo que requiera.

El apoyo, indicó, será de acuerdo a la superficie que tenga el productor de hasta 20 hectáreas, pero el que tenga menos recibirá más porque es justicia dar más a quien menos tenga.

Comentó que este programa de fertilizantes se aplica para productores de Guerrero, luego de un planteamiento que hizo el gobernador y la Federación se comprometió a apoyar para que sea gratuito.

Recordó que productos del campo como maíz, frijol, arroz y leche tendrán precios de garantía y se comprarán por Seguridad Alimentaria, institución del Gobierno Federal.

En el acto destacó que retomará la solicitud que hizo el gobernador sobre el sistema de riego en esta zona, así como otras peticiones.

Asimismo, el presidente explicó los programas que implementa su administración en apoyo a adultos mayores, becas a estudiantes, crédito a la palabra, apoyo al campo, Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros, algunos de los cuales ya empiezan a aplicarse de manera directa, sin intermediarios.

El presidente estuvo acompañado por el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, y el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera.

Someterá a consulta la planta termoeléctrica

>El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la consulta pública para poner en operación la Planta Termoeléctrica en Huexca, Morelos.

>El próximo 23 y 24 de febrero se realizará la consulta en 24 municipios de Tlaxcala y Puebla, así como en todos los municipios de Morelos; el presidente de la República anunció que asistirá a Cuautla, el próximo domingo para explicar este proyecto. Aseguró que la consulta será transparente, en la que se respetará la decisión que tome la población.

>"Se cometieron muchos atropellos no se tomó en cuenta la opinión de la gente, estamos ante una imposición de la obra, como autoridad tenemos que considerar otros elementos; la política entre otras cosas significa optar entre inconvenientes", expresó.

>Resaltó que se ha hablado con los campesinos entre los que "hay una buena aceptación", en especial de aquellos establecidos en la cuenca del Río Cuautla que abastecerá de agua a la planta.

>"Con esta planta podríamos producir energía, repito, para todo Morelos. Si esta planta no opera tendríamos que comprar la energía a las empresas particulares, extranjeras. Esto lo digo así, con toda claridad para que los que enarbolan las banderas de oponerse a la planta, incluso por razones de tipo ideológico, también tomen en consideración ese elemento", dijo.