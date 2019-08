Inicia entre críticas

En La Mostra de Venecia hay decenas de películas nuevas, listas para ser descubiertas. Además, la organización ha ampliado una de sus salas y organizado una exposición fotográfica y reivindica que la 76ª edición, que empezó ayer, y ofrece un menú suculento y prometedor. Y, sin embargo, ya reina sobre el Lido la sensación de déjà vu. La misma que el año pasado o el anterior. "Es como si disfrutaran siendo el único dinosaurio que queda", afirmó Laura Kaehr, copresidenta de la Red Audiovisual de Mujeres de Suiza, a The Hollywood Reporter.

ALZAN LA VOZ

Y como ella, varias representantes de colectivos feministas han atacado La Mostra y su reiterada falta de inclusión. Es cierto que, este año, la presencia de directoras en el concurso por el León de Oro se ha duplicado. Pero es lo que tiene pasar de una a dos. Sobre 21 películas en competición.

"Otros festivales están haciendo esfuerzos y progresos. Venecia parece el único que ni lo intenta. Están totalmente fuera de los tiempos actuales. O quizás sea una estratagema publicitaria", continúa Kaehr.

BUSCAN IGUALDAD

Con el objetivo de alcanzar en el futuro la igualdad en su programación, los principales certámenes de cine del mundo, incluida La Mostra, firmaron el año pasado un manifiesto donde se comprometían a compartir más información y a ser transparentes sobre su proceso de selección.

El director del festival, Alberto Barbera, siempre defiende que no se puede elegir un filme por el género de su responsable. Tanto que, el año pasado, amenazó con dimitir si La Mostra introducía un sistema de cuotas. Agrega que el problema lo tiene la industria, y un festival selecciona de entre el material que recibe. Este año, en todo caso, Barbera ha subrayado que el cine de Venecia cuenta las historias de muchas protagonistas femeninas. Aunque él mismo constata que varias están filmadas por hombres. "Por desgracia, las directoras todavía son minoría. Pero estos retratos demuestran una nueva sensibilidad que raramente se encontraba en el pasado.

LO SEÑALADO

Puede ser la señal de que las polémicas de los últimos años han tenido un impacto en nuestra cultura", declaró a The Guardian.

Sus argumentaciones, sin embargo, no convencen a Melissa Silverstein. "Venecia es completamente sorda a cualquier asunto relacionado con el [movimiento] Me Too o el [fondo para víctimas de acoso] Time´s Up", defendió a The Hollywood Reporter la fundadora de la web Women and Hollywood, que batalla por la diversidad y la inclusión, y directora del festival de cine de Atenas. Silverstein subió a Twitter una serie de mensajes muy críticos donde abría además otro foco de polémica: no hay mujeres, pero ahí están Roman Polanski y Nate Parker.