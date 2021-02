Inicia el registro para recibir vacuna Covid

De 9 de la mañana a 3 de la tarde, se ofrecerá este servicio a todos los adultos mayores, considerando la dificultad que puede significar para muchos el acceso a internet y la plataforma de registro en línea.

Hay instrucciones para que los adultos mayores sean atendidos y se les apoye para registrarlos en la página mivacuna.salud.gob y de esa manera queden incluidos en la lista de registro, a fin de poder tener derecho a vacunarse contra el Covid-19, cuando las dosis lleguen a Miguel Alemán.

Este servicio social será para quienes no tengan Internet, o no puedan registrarse, solamente deberán presentar su Curp y queda registrado; para quienes no la tengan, también se les apoyará para que la reciban y queden registrados en el padrón del Gobierno Federal.

La salud de la población es una prioridad debido a la pandemia, por lo que desde el inicio se ha trabajado con intensas campañas de concientización.