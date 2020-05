Inicia edil la entrega de premios a mamás

Río Bravo, Tam.- El presidente municipal, Carlos Ulivarri López, inició con la entrega de premios a las mamás ganadoras del domingo 10 de mayo durante el festejo en línea del Día de las Madre.

Fue en los fraccionamientos Azteca y Satélite, donde el alcalde acudió para hacer entrega de una recámara a la señora Claudia de Chávez y una secadora a la señora Aidé Nataly Fiscal.

Más de 150 regalos están siendo entregados en diferentes colonias de la ciudad así como en la zona rural, producto de la celebración y rifa que se hicieron en línea, a través de las páginas oficiales del ayuntamiento.

“Por medio de una prima que me etiquetó, resulté ganadora, fuimos a su casa, y me dijo que me había ganado un recámara...muchas gracias por tenernos presentes”, en alusión al alcalde, dijo Claudia de Chávez, ama de casa que resultó agraciada en la rifa de regalos.

El alcalde Carlos Ulivarri hizo entrega el lunes por la tarde de regalos que ganaron madres participantes en sorteo del domingo.