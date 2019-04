Inicia construcción de Santa Lucía, el lunes

Tecámac, Edomex.

A pesar de que no cuenta un plan maestro ni con estudios de impacto ambiental ni análisis geológico, así como tampoco estudios del espacio aéreo, la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía arrancará el próximo lunes.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo lunes arrancará la construcción del aeropuerto en Santa Lucía.

Al inaugurar la feria aeroespacial en esta base aérea, aseguró que es cinco veces más grande que la terminal actual, por lo que es un buen proyecto.

"Lo anuncio porque mi pecho no es bodega: el próximo lunes comenzará la construcción del aeropuerto en Santa Lucía", dijo.

"Esta base aérea militar se salvó de ser desaparecida con la decisión polémica, controvertida, de no construir el aeropuerto en Texcoco".

Aseguró que no quiere polemizar, pero hubiera sido un error cerrar esta base aérea de continuar con el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, pues causaba interferencia.

"No se habla de ese tema, pero es importante porque pronto va a adquirir otra dimensión, porque va a ser un aeropuerto militar-civil, hay la extensión suficiente, tampoco se sabe mucho de eso", señaló.

A los empresarios extranjeros les garantizó que habrá un verdadero Estado de Derecho.

"Los compromisos en México se cumplen y son bienvenidas todas las inversiones", indicó.

Aseguró que él decidió continuar con algunas acciones del Gobierno anterior.

"No hay continuidad con cambio, siempre que entra un Gobierno nuevo no se continúa con las acciones del anterior, no se actúa de manera institucional", explicó.

"¿Por qué en este caso sí hay esa continuidad con cambio? Porque quien organiza este evento es una institución de mucho respeto: la Secretaría de la Defensa Nacional".

QUE NO AFECTA CERRO DE PAULA

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, descartó que exista un incremento en el costo del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía por la presencia del Cerro de Paula en donde se construirá una tercera pista para uso militar.

El proyecto inicial del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía contemplaba la construcción de dos pistas adicionales a la actual en la base militar aérea, donde la pista actual se conservaría para operaciones militares, pero de acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto del aeropuerto que presentó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), uno de los principales problemas detectados en la planeación para la ubicación de las pistas es la presencia del Cerro de Paula, cuya elevación máxima es de 2 mil 625 metros sobre el nivel del mar, para la ubicación de la pista sur.

Por lo tanto, la Sedena estableció de común acuerdo, entre las partes involucradas, que dicha pista se considerara exclusivamente para uso militar.

"La ubicación de las pistas se había contemplado en un primer anteproyecto que la pista actual, que es la pista militar, se conservara como pista militar y correr hacia la derecha las otras dos pistas, pero ya se vio que efectivamente para las pistas civiles es más conveniente correrlas hacia donde está la pista militar.

"Y la pista militar irá del otro lado porque la pista militar y los aviones militares requieren menos espacio y está el cerro ahí, pero no es ningún obstáculo. Ningún problema", dijo Jiménez Espriú durante la Feria Aeroespacial de Santa Lucía.

Exhibirán para venta 72 aeronaves

>Durante la Feria Aeroespacial México 2019 que comienza hoy miércoles en la Base Aérea de Santa Lucía, en el Estado de México, el gobierno federal exhibirá para su venta la flotilla de aviones y helicópteros de la federación, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

>Se trata de 72 aeronaves (33 aviones y 39 helicópteros) del gobierno federal que están a la venta, aunque solo 33 serán exhibidas.

>Esas aeronaves eran usadas por la Presidencia, la Sedena, PGR, Conagua y otras dependencias del gobierno federal.