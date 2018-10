Inicia CNTE foros de consulta educativa

En Veracruz arrancaron los foros de consulta educativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), lanzados por la inconformidad con los eventos convocados por el gabinete del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

En la inauguración de éste, los líderes sindicales de diversos estados expusieron sus inconformidades con los foros realizados por el próximo Gobierno, y los calificaron como simuladores y elitistas.

Además externaron su desconfianza en que la reforma educativa sea realmente cancelada, como prometió el tabasqueño en campaña.

En el salón las Palmas del hotel "Villa Las Margaritas", en Xalapa, Mercedes Flores dirigente de la sección 28 y 54 de Sonora criticó que los llamados maestros "charros", término empleado para quienes representan intereses del Gobierno, siempre estén en la primera fila de los foros que preside el anunciado como próximo Secretario de Educación, Esteban Moctezuma.

Llamó a los presentes a desconfiar de la próxima administración, y a mantener acciones de resistencia.

"Creemos que este no es un momento de confiarnos. Hay demasiadas promesas por parte del Estado, promesas discursivas que en la vía de los hechos aún no las vemos, que las quieren maquillar, parecer lo que no son", expuso.

"Esos foros de consulta ya sabemos en lo que han resultado, en Sonora no fue diferente, los 'charros' en primera fila, en los mejores lugares, con todo el tiempo del mundo para contar sus mentiras. El estado le sigue dando los espacios y la voz. El contubernio del Estado con 'charros' sigue tan vigente como antes".

Dijo que aunque hubo integrantes de la CNTE que llegaron a ocupar un puesto público, ahora representan intereses privados y ajenos a la coordinadora.

En tanto, Pedro Gómez Bamaca, dirigente de la sección 7 de Chiapas, indicó que el objetivo de los foros es juntar propuestas para un nuevo modelo educativo y unir voces contra la reforma educativa.

Él exigió que el actual Gobierno y el futuro, respeten movilizaciones y que no haya represión hacia la disidencia.

Pidió que haya unidad, al señalar que desde las cúpulas de Gobierno se quiere desmantelar a la organización.

"No podemos permitir que ante la llegada de un nuevo Gobierno, camine un proceso de autodestrucción. Camine una destrucción desde afuera por órdenes superiores, por eso es importante que en cada mesa de trabajo no dejemos de sostener que esa unidad va a ser fundamental para todos los trabajadores del país", indicó.

"La nación está cansada de hombres falsos y traidores que hacen promesas como libertadores y al llegar al poder se olvidan de ellas y se constituyen en tiranos", añadió.

"Hay que dejar bien claro como resolutivo en todos los congresos entonces la exigencia, el posicionamiento fuerte de tirar con todo esta maldita, mal llamada reforma educativa".

Culpan de disturbios a SNTE

Arcángel Ramírez, líder de la sección 14, de Guerrero deslindó a integrantes de la CNTE de protagonizar actos con sillazos en un foro convocado por el gabinete de AMLO, realizado en la entidad el 7 de octubre.

Durante el informe de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) realizado este sábado, Ramírez refirió que fueron los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación quienes originaron estos actos.

Les llamó "charros" y los responsabilizó de causar los disturbios que provocaron la suspensión del evento.

Enfatizó en que hay falta de diálogo y de organización de parte del comité de Esteban Moctezuma y no se ha atendido la demanda de participación de los maestros democráticos de la CNTE.

Asimismo, manifestó su desconfianza a que el próximo Gobierno cumpla con la cancelación de la reforma educativa, por eso celebró la realización de los foros de consulta de parte de la Coordinadora Nacional.