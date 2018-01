Inicia campaña vs. abuso de alcohol. Comisión de Bebidas Alcohólicas

McAllen, Tx.- Al igual que muchas otras sustancias, el alcohol puede inhibir las capacidades físicas y mentales de una persona. En el contexto de una agresión sexual, esto significa que el alcohol puede facilitar que un perpetrador cometa un delito e incluso puede evitar que alguien recuerde que ocurrió, lo que lleva a la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas a una campaña de prevención al respecto.

¿QUÉ HACER PARA ESTAR SEGURO?

Autoridades destacan que se pueden tomar medidas para aumentar su seguridad en situaciones en las que puede haber consumo de alcohol. Estos consejos pueden ayudarlo a sentirse más seguro y pueden reducir el riesgo de que algo suceda, pero, como cualquier consejo de seguridad, no son infalibles.

Es importante recordar que la agresión sexual nunca es culpa de la víctima, independientemente de si estuvieron sobrios o bajo la influencia de drogas o alcohol cuando ocurrió.

VIGILA A TUS AMIGOS

Si vas a salir en un grupo, planea llegar juntos y salir juntos. Si decides irte temprano, cuéntaselo a tus amigos. Si estás en una fiesta, consulta con ellos durante la noche para ver cómo están. Si algo no se ve bien, interviene. No tengas miedo de avisar a un amigo si algo te está incomodando o si te preocupa su seguridad.

TENER UN PLAN DE RESPALDO

En ocasiones los planes cambian rápidamente. Puede que te des cuenta de que no es seguro para ti conducir hasta casa, o el grupo con el que llegaste podría decidir ir a un lugar donde no te sientas cómodo. Descarga una aplicación de transporte, como Uber, o ten a la mano el número de una compañía confiable de taxis y dinero en efectivo en caso de que decidas irte.

SEPA LO QUE ESTÁ BEBIENDO

¿No reconoces un ingrediente? Usa tu teléfono para buscarlo. Considera evitar bebidas preparadas con muchos ingredientes, que pueden tener un contenido de alcohol engañosamente alto. No hay forma de saber exactamente qué se usó para crear estas bebidas.

Confía en tus instintos si te sientes inseguro, incómodo o preocupado por cualquier motivo, no ignores estos sentimientos y muévete a un lugar seguro.

NO DEJES UN TRAGO DESATENDIDO

Eso incluye cuando usas el baño, vas a bailar o te vas para hacer una llamada telefónica. O toma la bebida contigo o tírala, y no aceptes bebidas de personas que no conoce, o en las que no confías. Esto puede ser desafiante en algunos entornos, como una fiesta o una cita. Si eliges aceptar un trago de alguien que acabas de conocer, intenta ir con la persona a la barra para pedirlo, ver cómo se sirve y llevarlo tú mismo.

Por último se dijo que para hablar con alguien que está capacitado para ayudar, en caso de una violación, se debe llamar a la Línea Directa Nacional de Agresión Sexual al 800.656.HOPE (4673) o en línea en "online.rainn.org".

CONTRÓLATE

Es posible que hayas escuchado la expresión "conozca sus límites". Ya sea que beba regularmente o no, procura no perder el control de sus actos.

Además, debes de tener en cuenta los cambios repentinos en la forma en que se siente tu cuerpo. ¿Te sientes más ebrio de lo que deberías? Algunas drogas son inodoras, incoloras y sin sabor, y se pueden agregar a tu bebida sin que lo notes.

Si te sientes incómodo, díselo a un amigo y pídele que te lleven a un lugar seguro. Si sospechas que tu o un amigo han sido drogados, llama al 911 y sincérate con los profesionales de la salud para que puedan administrar los exámenes y tratamiento correctos.