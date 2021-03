Inicia apoderándose del rating

Una comedia libre de burlas y bullying es el secreto del programa Me Caigo de Risa, que fue el más visto de toda la programación dominical durante su primera gala en Las Estrellas , al alcanzar 2 millones 376 mil espectadores.

"La fórmula está en la comedia. Es divertido por el simple hecho de ser un programa que da risa. No intentamos ser chistosos, sino que la manera en como se hace el programa provoca situaciones para que la gente se divierta y se ría frente a la televisión", afirmó el productor Eduardo Suárez en entrevista.

Noticia Relacionada Si se sale de control cerrarán Miramar

ÉPOCA SENSIBLE

"Estamos pasando por épocas muy sensibles, más en la comedia porque creo que ésta estaba tomando un rumbo donde te hacía reír el ofender a alguien o burlarte de esa persona y nosotros no decidimos hacer eso, sino todo lo contrario: apostamos por jugar entre nosotros, reírnos entre nosotros, no de nosotros y eso ha sido parte de la comunicación que genera Me Caigo de Risa", completó el conductor de la emisión, Faisy.

En los próximos domingos, los 12 integrantes de la familia disfuncional tendrán el objetivo de divertir a la audiencia con más de 100 dinámicas desarrolladas a lo largo de estos años de transmisión.

Cada semana tendrán invitados especiales. La pasada fue de galanes y la siguiente será de comediantes, mientras que en las próximas ediciones serán actrices y cantantes.

Andrea Legarreta, Cynthia Urías, Yordi Rosado, Chuponcito, Fabiola Guajardo, Michelle Renaud, María León y Los Mascabrothers, entre otros, vivirán la experiencia.

El ABC de la Historia, Hazme Reír, Con Pincitas, Ni Sí, Ni No, Teléfono Descompuesto, Escenario Inclinado y Sin Yolanda Maricarmen, entre otros juegos físicos de agilidad mental e improvisación, serán los retos a los que se enfrente el elenco en las próximas galas, que se transmitirán los domingos a las 21:00 horas por Las Estrellas.