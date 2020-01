Inicia 2020 con muchos propósitos

Con el cambio de año llegaron nuevos propósitos para la actriz mexicana Cassandra Ciangherotti. Uno de ellos es disfrutar el momento, por lo que algún día espera probar cosas que siempre le han interesado.

"Me gustaría mucho dirigir, cantar o escribir, todas son cosas que me da pánico exponer, con ellas me siento muchísimo más vulnerable que en la actuación, que es un terreno que conozco desde chica.

OTRAS

FACETAS

"Sin embargo, con esta filosofía de que sólo se vive una vez, puede ser que alcance algún día a mostrarlas", comparte la intérprete, quien asistió a la primera edición del Zacatecas International Film Festival.

A pesar de que desea incursionar en otras facetas, la capitalina aún no cuenta con fechas específicas para hacerlo, lo que sí es que una de ellas preferiría mantenerla en secreto al materializarla.

"A lo mejor voy a armar un grupo del que nunca se van a enterar, tocar en algún barecito. Me gusta mucho el rock clásico, también de repente me gusta cantar musicales, ¡de Chicago me las sé todas! Pero no sería algo que yo diría: ´voy a financiar una carrera musical´. Jamás. Sería más viable la dirección de un proyecto.

A SERIE DE TV

"Una de las cosas que siempre me propongo es tomar la vida y estar consciente de que cada día es el único que vas a tener en la vida, pensar más en el aquí y el ahora", apunta.

Cassandra tiene en puerta la segunda temporada de la serie Los Espookys, que estará grabando durante tres meses, a partir de febrero, en Chile.

"Mi personaje (Úrsula) es la práctica del grupo, son cuatro amigos que se juntan para asustar a la gente, los contratan para eso, y aprecian muchísimo el universo oscuro.

"Yo creo que en la nueva temporada Úrsula va a poder utilizar su paz o su energía para modificar las cosas negativas que siente en el entorno", adelanta.

Además, entre sus trabajos de este año es posible la segunda temporada de la obra de teatro Blackbird.