Ingresos vehiculares crecen poco más de 27 por ciento

La especialista dijo que en este periodo, todos los estados registraron un crecimiento en su parque vehicular, aunque éste fue acaparado por cinco entidades: Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán y Veracruz.

Detalló que en los primeros cuatro casos, el incremento de vehículos se contabilizó en millones y a pesar de ello, en Jalisco y Michoacán la tenencia se encuentra derogada.

Campos advirtió que un caso preocupante es la Ciudad de México, porque a pesar de que algunos autos se emplacan en otros estados, su padrón vehicular creció y de manera importante, no así su recaudación. Puebla y Durango sí aprovecharon el aumento del parque vehicular.

Indicó que los ingresos vehiculares, conformados por refrendos, tenencia y otros derechos como licencias de conducir o cualquier otro holograma que se requiera para circular, representaron el 19 por ciento del total de los ingresos propios de las entidades en 2019. El refrendo, agregó, por sí mismo representó el 11 por ciento.

En materia de tenencia, señaló que en 2012, 29 estados tenían vigente el cobro, pero para 2019 se cobraba sólo en 15, a pesar de que desde 2007 se anunció que ésta pasaría a ser un cobro exclusivo de las entidades federativas.

"Con este cambio en política pública se esperaba que los estados tuvieran mayor interés en fortalecer su recaudación de tenencia, al pasar a ser un impuesto de cobro exclusivo para ellos; sin embargo, en la práctica vimos lo contrario: básicamente una renuncia de estas potestades", afirmó.

En materia de recaudación por vehículo, agregó, 30 de 32 estados presentaron pérdidas en este tipo de recaudación. Los únicos estados que aumentaron su recaudación fueron Coahuila y Puebla, mientras que las pérdidas en el resto de los estados van de los 500 hasta los mil pesos por vehículo.

"El caso del sureste es prácticamente una región completa la que está desperdiciando de manera importante o no está haciendo un esfuerzo recaudatorio, en donde se encuentran Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco. Y tenemos Guanajuato, llama la atención el caso de Guanajuato", sostuvo.

Dijo que en materia de tenencia por vehículo, todos los estados redujeron su cobro, incluso aquellos que destacaron en el cobro de este impuesto, como Puebla.

Llamó la atención sobre los estados que están sustituyendo la tenencia con el refrendo, como Coahuila, ya que éste se trata de una cuota que, al no cambiar en función del ingreso, puede ser regresiva.

Agregó que en materia de refrendo, 27 estados avanzaron en su cobro, mientras que sólo cinco perdieron. Durango, Coahuila y Veracruz fueron los que más cobraron por esta vía.

Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, dijo que los niveles de recaudación tan bajos a nivel local aumentan la dependencia de los estados hacia la Federación.

"Nuestros Gobiernos estatales y nuestros Gobiernos municipales no tienen independencia política, no pueden resolver muchos de los problemas porque no tiene independencia económica", advirtió.

Puso como ejemplo el caso de Zacatecas, en donde 95 centavos de cada peso que ingresan vienen de la Federación.

Lo anterior, sostuvo, tiene dos consecuencias: los locales no son Gobiernos capaces de enfrentar los problemas de su población y tampoco tiene independencia política, por lo que no fungen como contrapesos en el País.

Ante ello, llamó a repensar el sistema federalista, de repartición de facultades, de cobro de impuestos y de distribución de los recursos.

En su turno, el ex diputado Alfonso Ramírez Cuéllar sostuvo que los reportajes publicados por REFORMA y los resultados del estudio de México Evalúa enriquecen la propuesta realizada en la pasada Legislatura de tener de nuevo un sistema único de cobro de tenencia.

"Yo creo que la mejor vía es que pudiéramos plantear en el transcurso de los siguientes meses la iniciativa para volver a federalizar la tenencia en nuestro País", indicó.

Señaló que es necesario que en el Congreso de la Unión se debata nuevamente la necesidad de que la tenencia vuelva a constituirse como un régimen único, nacional, quizá con cobro federalizado, para lo cual sería fundamental tener presentes las asimetrías de los estados, pero total y absolutamente participable.