Ingresará Lovato a rehabilitación

Los Ángeles, Estados Unidos.- Demi Lovato, quien fue hospitalizada el pasado 24 de julio por una supuesta sobredosis, ingresará a rehabilitación en cuanto reciba el alta médica.

La artista, quien aún permanece ingresada en el centro médico Cedars-Sinai, de Los Ángeles, California, será llevada a un centro de rehabilitación después de algunas objeciones suscitadas dentro de su propia familia, aseguró TMZ.

Por el momento, se desconoce el lugar donde la cantante llevará a cabo su tratamiento de recuperación para paliar su adicción al alcohol y las drogas.

"Demi se encuentra lo suficientemente bien como para salir del hospital este fin de semana", dijo una fuente a la revista People.

"Ha aceptado ingresar en un centro de rehabilitación y acudirá allí directamente. Esa es su decisión. No es algo que nadie le haya forzado a hacer".

Según el informante, la intérprete de "Sorry, Not Sorry" entiende la gravedad de su sobredosis y admite que el proceso de recuperación está siendo muy complicado.

"Quiere estar sobria. Quiere tener ayuda. Entiende que requerirá mucho trabajo y compromiso para permanecer sana, pero es lo que desea", agregó la fuente.