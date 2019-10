Ingresan dos entrenadoras al Salón de la Fama

Edinburg, Tx.- El Distrito Escolar Independiente Consolidado de Edinburg honró a Mariana Casarez Campos, entrenadora principal de baloncesto de Economedes High School, y a la entrenadora de educación física de la Escuela Primaria Kennedy, Lesley Zambrano Salinas, por haber sido incluidas en el Salón de la Fama Javelina 2019.

Los recuerdos de sus actividades fueron vistos durante el homenaje como una caja llena de recuerdos en las gradas del campo de softbol de la Escuela Secundaria Economedes. Campos y Salinas recordaron sus viejos días universitarios cuando jugaban en el Equipo de Softbol Javelina en Texas A&M University-Kingsville.

"Era una comunidad pequeña en Kingsville, por lo que teníamos mucho apoyo de la comunidad", dijo Campos. "No teníamos todo el equipo del mundo. Ni siquiera teníamos luces la mayoría de esos años. La mayoría de nuestros juegos eran juegos de día ".

"Realmente me enamoré del softbol más que cualquier otro deporte y sentí que podía jugar al siguiente nivel. Entonces, Kingsville realmente tuvo una prueba", dijo Salinas. "Me invitaron a ir a esa prueba en Kingsville. Fui a la prueba. Hecho el equipo. Y 17 años después, aquí estamos ".

La entrenadora Campos y la también entrenadora Salinas crecieron jugando softball en la escuela secundaria en las pequeñas ciudades de Texas, Beeville y Carrizo Springs, respectivamente. Y ambas aportaron mucho al desarrollo deportivo en el campo de softbol para las Javelinas.

En 2002, Campos y Salinas ayudaron al equipo de softball de Javelina a terminar el año con un récord de 46-18, que estableció un nuevo punto de referencia en victorias. Obtuvieron el título del Campeonato Lone Star Conference por primera vez en la historia de la universidad.

También avanzaron al Torneo Regional Central Sur de la División II de la NCAA, donde terminaron en segundo lugar.

RACHA GANADORA

"Tuvimos la racha ganadora más larga", dijo Salinas. "Todavía tenemos ese récord. Nuestro equipo de 2002 fue la última vez que ganaron la Conferencia Lone Star ".

Sin embargo, competir en las regionales tuvo un precio para el equipo. El equipo de softbol se perdió su graduación, pero los jugadores lograron graduarse todos juntos en una ceremonia muy especial.

"Todos tienen la imagen de ellos caminando en el escenario con su diploma. Bueno, tenemos una foto de nosotros con nuestra toga y birrete en el campo de softbol", dijo Salinas. "Prefiero tener esa foto que caminar sobre el escenario. Eso es realmente memorable para mí ".

Campos y Salinas se hicieron muy buenas amigas en la universidad. Esa amistad continuó en su carrera profesional como entrenadoras para Edinburg CISD, incluyendo un tiempo enseñando juntas en la Preparatoria Economedes.

Ahora, 17 años después, Campos y Salinas están celebrando otro maravilloso recuerdo juntas: ser incluidos en el Salón de la Fama de Javelina. Campos dijo que espera ver a algunos de sus alumnos seguir sus pasos.

"Cuando era niña, no era la persona más fuerte, no era la persona más rápida, pero trabajaba duro. Nadie iba a trabajar más duro que yo ", dijo Campos. "Creo que al hacer eso, es lo que me llevó al nivel universitario y, finalmente, al Salón de la Fama".