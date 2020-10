Ingresan 3 mil a Playa Miramar

Madero, Tam.- Con filtros de revisión para evitar que se introduzcan bebidas embriagantes, además de que se cumpla con las medidas de bioseguridad, a la playa de Miramar se reportó el ingreso de poco más de 3 mil visitantes desde que se abrió este paseo el pasado miércoles.

Fue este sábado que se reportó la mayor afluencia al máximo paseo turístico, en donde se permite el acceso sólo previa reservación mediante la APP de "CompraTam".

En los accesos de la Barra y zona norte, se colocaron los dispositivos de revisión, integrados por elementos de la Guardia Nacional, Policía estatal y Protección Civil municipal.

Entre las restricciones se encuentra el no introducir bebidas embriagantes, no realizar deportes colectivos, llegar sólo familia de no más de 6 integrantes, y guardar la sana distancia.

Se establecen 8 zonas de playa, las cuales serán debidamente escogidas mediante la aplicación CompraTam, y cada una tiene una capacidad para 1,250 personas las cuales están distribuidas en cinco kilómetros de playa.

A partir del miércoles, las Secretaría de Turismo y de Salud en el estado determinaron la apertura de este paseo turístico, sin embargo el alcalde maderense, Adrián Oseguera señaló que no se encontraba de acuerdo, debido a que esta decisión podría ocasionar un rebrote del Coronavirus.

Asimismo, el alcalde de la urbe petrolera señaló que en caso de que los visitantes de esta playa no cumplan con las medidas de bioseguridad, definitivamente tendrá que cerrar la playa, argumentando que sólo se permitiría el acceso a las personas que están hospedadas en los hoteles del bulevar Costero y a sus empleados, además de sólo visitar por el bulevar, pero sin descender de las unidades motrices.