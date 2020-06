 Ingresa por caer de escalera y ya no salió

El Mañana / Staff.- Sufrió un caída por las escaleras y fue llevada al IMSS 17 de la ciudad de Miguel Alemán, pero fue referida al 270 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Reynosa, ahora su familia no la encuentra y las autoridades médicas no dan razón, incluso se le menciona que falleció.

Hace algunos días, Francisca López Reyes, llegó por una caída al IMSS 17 de Miguel Alemán, pero la sacaron encapsulada -aunque no tenía Covid- de acuerdo a los familiares y llevada al 270 en Reynosa, donde no le hicieron valoración médica ni diagnóstico.

La señora ya de la tercera edad, padece Alzheimer, no tenía síntomas del coronavirus, pero aun así fue encapsulada y ahora no la encuentran y no hay quien de información.

"No le dan papel, ni documento alguno que respalde lo que tiene la mamá de mi suegra, mi suegra acude al día de hoy y se va a Reynosa al 270 y no le dieron razón de la paciente y por boca de las personas que acuden a ver a sus familiares, le dicen que fallece y nadie la quiso atender, le pidieron que se regresara a Miguel Alemán, le dijeron que la llevaron a tirar que eso es lo que hacen", dijo Diego Aguilar Almeida, quien es familiar cercano de la señora.

Y argumentó: "no le dan razón la misma institución tiene la obligación de darle razón de donde está la paciente porque no estaba enferma del Covid, no se porque la sacaron encapsulada por una caída, no presentaba enfermedades de gripa, ni nada, se había lesionado la parte de un pulmón por la caída porque la valoración médica nunca se la dieron y se la llevaron".

La señora estuvo extraviada por muchos años, ahora que la encontraron pasó el accidente y fue llevada al 270, por lo que la familia está angustiada expresó Diego Aguilar Almeida, que se comunicó a El Mañana, quien denunció la situación vía telefónica.

Francisca López Reyes llegó por una caída pero en el IMSS 17 de Miguel Alemán.