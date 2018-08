Ingresa a cirugía

Monterrey, N.L.

Matthew Perry fue sometido a una cirugía gastrointestinal aunque ya se encuentra en recuperación, reportó Page Six.

"Recientemente se sometió a una cirugía en un hospital de Los Ángeles para reparar una perforación gastrointestinal. Él está agradecido por la preocupación y pide una mayor privacidad mientras sana", dijo el representante del actor de Friends.

LOS EXCESOS

Perry se sinceró en el pasado sobre su lucha contra el abuso de drogas y alcohol, el cual puede provocar problemas gastrointestinales.

"He tenido muchos altibajos en mi vida y muchos momentos maravillosos, pero lo mejor de mí es que si un alcohólico se me acerca y me dice: '¿Me ayudas a dejar de beber?', diré: 'Sí. Sé cómo hacer eso'", comentó el actor a The Hollywood Reporter en 2015.

La celebridad abrió un centro de rehabilitación llamado The Perry House en Malibú, California, sin embargo, la vendió tiempo después. (Reforma)

