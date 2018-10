Ingresa caravana de migrantes hondureños a suelo mexicano

.- El comisionado nacional de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, afirmó que recuperó el orden y la paz en el puente fronterizo entrey Guatemala, luego del caos que se vivió en ese punto por el arribo de la Caravana de Migrantes procedentes de

"Era la prioridad recuperar la tranquilidad y el orden y se logró", afirmó en entrevista para Milenio Noticias, en la que dejó claro que este ambiente prevalecerá siempre respetando los derechos humanos de los migrantes.

Refirió que se logró organizar a los migrantes procedentes de Honduras y en los términos que indicó el secretario de Gobernación, Alnfonso Navarrete Prida, para permitir una migración ordenada pacífica y legal.

El funcionario explicó que luego de que personal de seguridad fue agredido por personas ajenas a la caravana de migrantes, se estableció comunicación con la gente que venía al frente de la misma y se acordó que el personal migratorio tomará el control del ingreso.

En ese sentido abundó que ya entraron los últimos dos autobuses en lo que el personal de migración se trasladará a personas vulnerables, niños, mujeres y personas de la tercera edad, para que sean atendidos en términos médicos y valorar su estado de salud.

"La prioridad es salvaguardar los derechos humanos de los migrantes, por lo que se les planteó ingresar a los sectores más vulnerables para que sean atendidos y garantizar su buen estado de salud", expresó Castilla Craviotto.

Ante esa situación en la frontera sur del país, afirmó que hay suficientes elementos de la Policía Federal para contener este tipo de circunstancias y seguir garantizando que la migración sea legal y ordenada. "Tenemos una policía fuerte y el personal es suficiente".

Un grupo reducido de migrantes logró avanzar a territorio mexicano y está recibiendo atención médica debido a que algunos sufrieron lesiones al ser presionados contra las vallas o golpeados por objetos que fueron lanzados.

Tras la tensión que se vivió durante algunos minutos en el puente fronterizo, agentes de la Policía Federal instan a los migrantes a que permitan pasar primero a mujeres y niños.

Agradece Trump a México, pero amaga con enviar militares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció hoy a México la contención de la caravana de migrantes hondureños en los límites con Guatemala, pero insistió en que llevará al ejército a la frontera con su vecino del sur si no funciona dicha estrategia.

"Hasta este momento agradezco a México, espero que continúen así", declaró a la prensa después de la promulgación de una legislación en Arizona, donde aseguró que un "gran porcentaje" de los migrantes son "criminales".

"Si eso no funciona, vamos a llamar a los militares, no a la Guardia, a los militares. Vamos a estacionarlos y no van a entrar a este país, quizás se regresen, pero no entran a Estados Unidos", advirtió.

Cientos de migrantes procedentes de Honduras derribaron una puerta sobre el puente internacional entre Guatemala y México, pero fueron contenidos por la Policía Federal mexicana antes de que pudieran ingresar a territorio de ese país.

"Apreciamos mucho lo que México ha hecho, hasta este momento (la caravana) está siendo contenida, pero son cuatro mil personas que se han juntado", dijo Trump. "Tenemos una muy buena relación con México", reiteró.

Como lo ha hecho en varios actos de campaña, hacia las elecciones legislativas del 6 de noviembre, Trump asoció a los demócratas con la caravana, sin ofrecer pruebas.

"Los demócratas están a favor de dejar que el crimen entre a nuestro país con fronteras abiertas, porque muchas de esas personas... un gran porcentaje de esas personas son criminales y quieren venir a nuestro país. Son criminales y no van a pasar durante mi mandato", insistió.

Anoche, durante un acto de campaña en Montana, Trump dijo a sus seguidores que los temas de las elecciones de Estados Unidos son "Kavanaugh, la caravana, la ley y el orden y el sentido común".

Desde ayer, el mandatario había expresado su agradecimiento a México y resaltó el envió de policías federales y personal migratorio a la frontera con Guatemala, en respuesta a la caravana de migrantes procedentes de Honduras.