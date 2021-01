´Ingesta de Dióxido de Cloro es decisión personal´: Salud

"El tema de la posición de la Secretaría de Salud frente a medicamentos que no están registrados en el catálogo de medicamentos es simplemente que no se pueden brindar dentro de una institución pública", señaló luego de que el pasado miércoles el diputado Francisco Garza de Coss hizo un llamado a la Cofepris para que hiciera un estudio sobre las supuestas propiedades curativas del Dióxido de Cloro, "el tema de que la persona pudiera tomar o no, o de que alguien quiera lanzar una iniciativa eso es totalmente voluntario".

EMITEN ALERTA

La Cofepris emitió una alerta sanitaria el 23 de julio del 2020 sobre el riesgo que representa el uso del Dióxido de Cloro o Solución Mineral Milagrosa (SMM), ´es un gas de color amarillo o amarillo-rojizo utilizado como blanqueador en la fabricación de papel y en el proceso de tratamiento de agua. Al entrar en contacto con el agua reacciona para formar iones clorito. Ambas sustancias químicas son altamente reactivas y al ser ingeridas pueden provocar irritación de la boca, el esófago y el estómago, se pueden presentar náuseas, vómito y diarrea, además de trastornos cardiovasculares y renales´.

La doctora Molina Gamboa insistió en que el Sector Salud estatal se encuentra regulado por lo que debe de seguir con una serie de protocolos para la utilización de medicamentos dentro de sus instalaciones sanitarias; en el caso del SMM o CDS dijo que este producto deberá de agregarse al catálogo de medicamentos si es que la Cofepris determina que cuenta con alguna propiedad curativa para la Covid-19 u otros padecimientos.