Informarán sobre deuda de Salinas Pliego a SAT

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a informar sobre la presunta deuda de 14 mil millones de pesos que el empresario Ricardo Salinas Pliego tiene con el Servicio de Administración Tributaria desde el 2006.

"Ya escuchamos y ya se ha dado a conocer que existe esta enorme deuda, primero nos vamos a cerciorar de cuánto es realmente, yo les ofrezco que se va a informar sobre esto", aseguró en conferencia matutina.

"Y lo que se hace en este caso es que se actúa de conformidad con la ley, no hay condonación de impuestos, ya eso se terminó, está prohibido por la Constitución, la reforma al Artículo 28 que promovimos va en el sentido de prohibir monopolios".

El Mandatario indicó que deben, primero, informarse sobre la cantidad exacta de la deuda.

"No me atrevería a asegurar que eso es lo que debe la empresa, no tengo el dato exacto, se está llevando a cabo un cotejo de todos estos supuestos adeudos, saber si existe esta deuda a la Hacienda pública", dijo.

López Obrador aseguró que deben ser objetivos en el tema y partir de la realidad al informar la cantidad de la deuda.

El empresario Ricardo Salinas Pliego es uno de los asesores financieros del Presidente Andrés Manuel López Obrador.