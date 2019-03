Informan sobre bases para AxC; llaman a no dejarse sorprender por nuevos grupos

Río Bravo, Tam.- En reunión informativa la tarde del lunes a las 13:45 horas en auditorio de Propietarios Rurales, se informó por su presidente, Felipe Vega Ávila los avances de gestiones realizadas en la ciudad de México, ante el titular de Sader, Víctor Villalobos.

"Para el martes o miércoles de la próxima semana, salen las bases para contratación del total de toneladas", por lo que se planea otro viaje a la capital de la República.

Estaban riesgo 600 a 700 millones de pesos en riesgo, en caso de que no fueran validadas 660 mil toneladas de sorgo y 340 mil toneladas de maíz en Aserca, situación que se solventó.

También se informó que:

- Se busca tener un piso base

- Que seguro agrícola queda en un 24 por ciento por ciento de subsidio

- Ingreso Objetivo en maíz en el ciclo pasado, fue de 3 mil 960 el sorgo y 3 mil 564 el maíz

- La cobertura queda en el 50 por ciento en vez del 75 por ciento

También se llamó a no permitir que grupos ajenos se introduzcan a la lucha organizada y a no caer en falsas convocatorias a cierres de carreteras o puentes que no estén consensadas u organizadas por quienes llevan las gestiones.

Pues el pasado martes por la tarde, circuló falsa convocatoria a cerrar el puente internacional Reynosa-Pharr.

Agricultores resaltaron que existe el antecedente de que el Ingreso Objetivo, cada año se logra cerca de la cosecha, por lo que se hizo énfasis que seguirá la lucha y se acudirá la próxima semana a la ciudad de México, para conocer lo concerniente a las coberturas.

"Para los promedios en Agricultura por Contrato van a ser los promedios de los últimos 3 años, quitando el más bajo y luego se suman los 2 más altos y se dividen entre 2 y es lo que se va a validar para contratarse", acotó Vega Ávila.

-

Desmienten supuestos cierres masivos.......CIRCULÓ VIDEO

Agricultores de Río Bravo, se deslindan de supuestos cierres masivos de carreteras y puentes internacionales, como el Reynosa-Pharrr, pues indicaron que ya se ha avanzado en las gestiones en la capital de la República.

Luis Barrera Padilla, presidente del consejo de vigilancia del Módulo III-3 del 026, recomendó no caer en este tipo de invitaciones que son hechas por personas ajenas al movimiento que encabeza la lucha.

Según su postura, no hay acuerdos para sumarse a protestas de otros sectores sociales como los trabajadores de Secretaría de Salud en el área del desaparecido programa de Prospera.

Precisaron que no existe capacidad para movilizar a 30 mil personas, como lo afirma vídeo difundido desde la noche del martes.