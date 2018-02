Informales ´no flecharon´

Miguel Alemán, Tam.- Algunos comerciantes ambulantes que expendían monos de peluche como regalo propio para las parejas de enamorados, se extendieron hasta el fin de semana, pues continuaron instalados en la vía pública para tratar de echar fuera la mercancía que les había quedado en existencia después del tradicional Día de San Valentín, en tanto que los consumidores se quejaron de los altos precios.

Debido a las pocas ventas que tuvieron por la difícil situación económica, algunos vendedores informales optaron por seguir ofreciendo sus productos hasta el fin de semana con la esperanza de recuperar la inversión que realizaron, aunque no todos obtuvieron buenos resultados.

"Un muñeco de peluche de 30 a 50 centímetros normalmente se vendía en 200 o 300, pero este año estaban en 600 para arriba, simplemente la economía no está en su mejor momento y ese día fue un gran ejemplo de ello", estimó el peluquero Roberto Flores.

"El precio normal por una rosa es de 10 pesos y es lógico que le subieran a 15 o 20 incluso, que es el doble de su precio común, pero este año estaban hasta en 30 y 40 por cada rosa", refirió Flores.

"Lo que pasa es que las dieron muy caras, el año pasado estaban más baratas, pero se supone que este año iba a hacer más, pero no tanto, pues estaban al doble del año pasado", indicó Lupe Solís.

"La verdad es que la situación económica está muy difícil, por eso los chamacos, se vieron obligados a decidirse por una cosa, le compraban flores o un regalo a la novia o la invitaban a comer", dijo una madre de familia.

"Pienso que otros años atrás, el presidente que estaba, hacía un poco más por hacer eventos públicos y atractivos para el consumidor....No ha habido eventos de carros, ni bailes públicos, los eventos que han habido no han sido tan grandes y no se han invitado a los chavos de los clubs de las motos y los carros de los otros pueblos, como en años atrás, etc., se necesita reactivar más la economía en este pueblo, la verdad yo no estoy encargado de eso y no sé cómo, pero podrían ingeniárselas para atraer un poco más el turismo extranjero", opinó el comerciante Roberto Flores.