´Informa´ redes erróneamente sobre vacunas

Cd. Victoria, Tam.- La semana pasada fueron difundidos diferentes fake news, a través de las redes sociales en torno a la aplicación de la vacuna Triple Viral (SRP) y anti-Influenza, en este sentido la titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina Gamboa, fue enfática al asegurar que no existe riesgo en la aplicación de estos u otros biológicos.

"No tenemos en este momento por Triple Viral ningún evento asociado al biológico, ningún fallecimiento por este biológico, la desinformación que se genera en redes por situaciones que todavía no logro descifrar cuál sea la intensión de difundir información incorrecta a las redes, y generar todo este enredo de las semanas pasadas", las publicaciones ubicaban supuestos decesos en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira.

"No se puede salir (a explicar) inmediatamente todo porque las redes estén haciendo este tipo de presión y hagan este tipo irresponsable, jugar con información de esa naturaleza para mi gusto, a título personal, es una situación irresponsable", reiteró la secretaria de Salud estatal, "la vacuna no produce la Influenza, jamás que te vacunes te va a dar la enfermedad porque la vacuna está compuesta de tres tipos de virus que se renuevan cada año, son fracciones que no son tóxicas, no son activos, no son virus vivos que van a causar la enfermedad".