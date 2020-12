Infonavit anuncia que lanzará nuevos créditos en 2021

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) celebró su 122 Asamblea General Ordinaria en donde informó que durante 2021 se lanzarán nuevos productos crediticios en beneficio de los trabajadores del país. Lo anterior será posible gracias a la aprobación de la reforma a la Ley del Instituto, el pasado miércoles 9 de diciembre, la cual permitirá impulsar la inclusión financiera de los trabajadores de menores recursos.

Entre los nuevos créditos está uno en pesos, con tasa de interés baja y condiciones más flexibles, facilitando así el desarrollo patrimonial de las familias mexicanas. Asimismo se contempla un esquema de financiamiento para empleados temporales o intermitentes, como los trabajadores agrícolas y policías. Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en representación del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la reforma a la Ley del Instituto cobra especial relevancia al haber sido concebida en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19.

"La pandemia no puede detener la transformación de nuestro país y quizá la mejor evidencia de esto fue la presentación de la iniciativa del ejecutivo federal sobre la reforma a la Ley del Infonavit", destacó. Por su parte, Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, en representación del Sector Gobierno señaló que desde principios de este año, la vivienda es un pilar para levantar a México.

"En el tránsito de este camino, el Infonavit es una parte fundamental en el trabajo que estamos realizando. Estamos transformando el modelo de vivienda en México, hemos dejado atrás el enfoque de producción masiva y desordenada y ahora nuestra labor gira entorno a las necesidades más palpables, reales y más urgentes que requiere la gente", aseguró. Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, dijo que la reforma recién aprobada se traducirá en beneficios tangibles para los trabajadores y contribuirá a disminuir el rezago en materia de vivienda debido a la falta de productos financieros que atiendan las necesidades de los mexicanos.

"La realidad es que 11.2 millones de créditos hipotecarios en casi 50 años no son suficientes para materializar el derecho de cada mexicano a una vivienda adecuada. No son suficientes en un país donde prácticamente un tercio de las viviendas presentan algún tipo de rezago y donde muchas veces las personas más pobres no tienen acceso a un crédito por la rigidez de nuestros productos y las reglas de otorgamiento", destacó. Agregó que la reforma también dotará a los trabajadores de más información para que escojan la casa que más les guste y les convenga en cuanto a ubicación, materiales adecuados al clima de su región, así como servicios y espacios públicos para sus familias.

Al respecto, Patricio Flores Sandoval, representante del Sector de los Trabajadores, precisó que la libertad de elección debe fortalecerse con abundante información para que los trabajadores tengan plena conciencia de la importante decisión de vida que representa adquirir una casa. "Debemos asegurarnos de generar las vías adecuadas para que los trabajadores dispongan de información suficiente; en conocimiento pleno de tasas, amortizaciones y sus posibilidades crediticias, que les permita calcular su decisión hacia la futura conformación y consolidación de su patrimonio". José Medina Mora Icaza, representante del Sector Empresarial, expuso que la misión del Instituto es otorgar créditos que sean financieramente sustentables, para garantizar créditos suficientes y accesibles para 20 millones de trabajadores y otorgar importantes rendimientos a los saldos de las más de 66 millones de Subcuentas de Vivienda que administra. El Infonavit tendrá 120 días a partir de que se promulgue la reforma para traducirla en normas y productos financieros.