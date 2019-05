Infonavit acéfalo; trabajan a medias

´´No tenemos encargado de la oficina y nos hace falta porque no tenemos apoderado´´. Carlos Gámez, Consejo Consultivo de Infonavit.

Empresarios de la ciudad de Reynosa coincidieron en señalar que es necesario reactivar las operaciones administrativas del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, ya que no hay responsable de la oficina, ni subsidios para los trabajadores.

Carlos Gámez Cantú, integrante del consejo consultivo de Infonavit, comentó que es una dependencia federal y anteriormente había algunos subsidios que se otorgaban para las familias de menos recursos o menos salario, a fin de que tuvieran acceso a una vivienda, pero ahora están parados.

"Al momento no hay, se requiere que la dirección de Infonavit a nivel nacional ya lleve a cabo sus programas", dijo.

El empresario argumentó que además no hay un responsable de la oficina en Reynosa, por lo que para firmar documentos, deben venir desde la capital del estado, por lo que es necesario que se de nombramiento a un nuevo responsable.

"No tenemos encargado de la oficina no hemos tenido asignaciones, hace falta porque no tenemos un apoderado aquí, tienen que venir de ciudad Victoria a firmar contratos, por ejemplo hacer los trámites cuando se requiere de un apoderado", expresó.

Aunque la oficina opera de forma normal y los empleados atienden a los derechohabientes, no existe un subdelegado.

Desde marzo se presentó renuncia del subdelegado, por lo que es fecha que no hay nadie en encargo.