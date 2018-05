Influyen altas temperaturas en accidentes de Tránsito

Cd. Victoria, Tam.- Este fin de semana se registraron 42 accidentes de tránsito, 3 volcaduras y 3 atropellamientos de los cuales uno terminó con la vida de un trabajador de la construcción que se trasladaba en bicicleta por el libramiento Naciones Unidas en un trágico accidente que involucró el abuso del alcohol y las altas temperaturas, reveló el director de Tránsito Leoncio Ariel López Talamantes.

"El consumo de alcohol había ido a la baja, pero este fin de semana se retuvieron 55 vehículos", agregó el capitán de Fragata de la Semar, en ese sentido anunció que los operativos Radar y Mezcal habrán de verse redoblados para disminuir el número de accidentes viales, del mismo modo el operativo para motociclistas tendrá una mayor presencia en las calles, "se van a incrementar, se va a incrementar el operativo Radar en virtud de que la gente está manejando no sé si muy estresada o muy loca, pero a exceso de velocidad".

Las altas temperaturas, consideró, sirven de excusa para que los automovilistas incrementen su consumo de bebidas alcohólicas, lo cual a su vez incide en una mayor probabilidad de accidentes viales, "es pretexto, ¿por qué no se toman mejor un vaso de agua?".

Y agregó, "para todo queremos el alcohol, si no hay alcohol no nos divertimos, esa es la idiosincrasia que los comerciales nos han metido, si no hay alcohol no hay fiesta y no debe de ser así", López Talamantes recordó que han sido descubiertos automovilistas circulando hasta a 90 kilómetros por hora en calles cuyo límite de velocidad es de 40 Km/h.