Influye el calor en los suicidios

Matamoros, Tam.

El calor extremo y las fechas significativas influyen en nuestro estado de ánimo y en determinado momento podría llevar a una persona con pensamiento suicida a terminar con su vida, sin embargo no es comprobable que sea por estas razones, explicó la psicóloga Laura Betancourt Peralta.

La coordinadora de Salud Mental de la Jurisdicción Sanitaria número III, señaló que es importante destacar que un pensamiento suicida viene arrastrando desde mucho tiempo, no es algo que se decide en un instante y se hace.

"En este tipo de casos, es indispensable que los familiares y personas más cercanas a una persona con este tipo de pensamientos, esté enterado de lo que está pasando en su historia de vida y saber cómo es que tenemos que actuar y ayudar en un momento difícil", dijo.

"Cuando se trata de menores de edad, aquí los padres de familia deben ser los más involucrados, estar al 100 por ciento pendientes de ellos y evitar en la medida posible dejarlos solos", comentó.

"Hay muchos casos también de personas adultos mayores que tienen pensamientos suicidas y aquí el mayor problema es que muchas veces es por soledad, viven solos, los dejan en el abandono y terminan con sus vidas de alguna manera", agregó.

Betancourt Peralta, por último comentó que lo más indispensable en todos estos casos que son por demás delicados, es atenderlos psicológicamente, no dejarlos solos, y lamentablemente en personas que viven y están solos y que no buscan ayuda, no hay mucho que hacer.