Infierno: escuelas sin agua... ¡y a 39 grados!

El Mañana / Staff.- Más de 800 alumnos de entre 6 y 12 años de las escuelas primarias Mexicanos Ilustres y Carlos Fuentes Macías en la colonia Villa Diamante carecen dedesde hace un mes, por lo que su única alternativa para utilizar los baños, lavaderos u otros servicios básicos depende del abastecimiento de pipas.

El director del primer plantel, correspondiente al turno matutino en la zona escolar 225, José Ángel Cumpeán Tovar, denunció que este fenómeno ha sido reportado a diversas instancias, como al Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) sin respuesta favorable.

"Desafortunadamente tuvimos un problema de desabasto en la institución que no ha sido resuelto, no podemos brindar un servicio para nuestros estudiantes como quisiéramos porque tenemos que limitarnos, en cualquier momento se nos termina el agua, tenemos que esperar a que vuelvan las pipas, es trágico que no tengamos acceso a un servicio básico", fustigó.

Para las pipas se recurre a la Dirección de Bomberos y Protección Civil municipal ,así como a empresas privadas, por lo menos una vez por semana.

Debido a la carencia del vital liquido, las clases se suspendieron por dos días.

"Hablamos con los padres de familia porque no teníamos ni una sola gota de agua, les hicimos saber el problema al que nos enfrentábamos y comprendieron que nosotros hicimos todo lo humanamente posible para resolverlo, pero desafortunadamente no hemos podido, ahora ya estamos desesperados".

Las temperaturas registradas en los últimos días han superado los 39 grados centígrados y con ello, aumenta el consumo de agua o bebidas hidratantes entre los niños, quienes recurren al baño con mayor frecuencia.

Los lavabos arrojan un suministro casi nulo, por lo que hacen un llamado a las autoridades para resolver a la brevedad el conflicto, buscan evitar un cierre definitivo del plantel.