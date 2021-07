"Infieles", la comedia que llegó para sanar en la pandemia

Emyliano Santa Cruz, director y dramaturgo, explicó que esta obra comenzó en Argentina en el 2019, con el nombre de "Piratas", allí se realizó una temporada de año y medio, así que planeó en traer la obra a México pero la pandemia lo retrasó todo, pero finalmente el proyecto se concretó gracias a los patrocinios que se lograron, pero aseguró que hubiera sido capaz de presentarla en un parque si esto no hubiera sucedido.

"La obra en argentina fue un éxito, por eso estamos tan seguros de que le va a ir muy bien acá; se tuvo el teatro lleno, la gente riéndose, gente de todo tipo fue a ver la obra y les gustó mucho, riéndose a cada rato, hay chistes cada tres minutos", dijo Chapu Garza.

El elenco lo componen actores de Argentina, México y Venezuela, como Chapu Garza, Francisco Cuenya, Alejandro Poggio, Damián García, Rafael Rivas y el propio Santa Cruz.

"Nos costó conseguir el elenco, porque yo a diferencia de mucha gente, no quise juntar actor que salen en la televisión o en una novela, quise bueno actores y punto, esto no quiere decir que los de la televisión no sean buenos, sino que no busqué un plus en eso de la exposición, porque hay gente que realmente pudiera hacer esta comedia, que si bien es divertida y ligera, pero no es fácil, es una comedia muy compleja porque es de enredos, el género es vodevil o farsa, por lo que son complicados los textos y llevamos bastante ensayo", dijo el director.

El director de infieles explicó que inicialmente este montaje va dirigido para toda la familia, pero su objetivo principal es la comunidad LGBT.

"Nos divertimos haciéndola y por eso la gente va a divertirse con nosotros, es una obra que todo el tiempo te sorprende, cuando dices algo más puede pasar, sí sucede", comentó Francisco Cuenya.