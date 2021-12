Infecta pandemia al agro fronterizo

Debido a la falta de créditos y dinero fresco, de 60 mil hectáreas que generalmente se sembraban en temporal, en el próximo ciclo agrícola de temprano apenas serán unas 40 mil´´. Mauro Barrera, Delegado campesino

Y nada que llega la recuperación y por el contrario tenemos ante sí un panorama incierto también para la ganadería, que enfrenta un incremento en insumos de hasta un 30 por ciento´´. Alfonso Longoria, Asociación Ganadera

La emergencia sanitaria por la cuarentena de casi 21 meses decretada por la pandemia del Coronavirus, además de la espiral inflacionaria que ha elevado hasta en un 30 por ciento los costos de producción tanto de granos así como de ganado, ubican al sector agropecuario de Reynosa en una situación realmente grave al grado que no llega aún la ansiada recuperación.

Por un lado, las adversidades que han venido enfrentando los campesinos en los últimos tres años, en los que han tenido prácticamente malos ciclos agrícolas y en los que se ha obtenido baja producción y por tanto bajos ingresos, los han obligado a ir reduciendo la cantidad de hectáreas de tierra para siembra sobre todo de sorgo y en menor cantidad de maíz, en temporal.

Hasta hace cinco años, los ejidatarios de este municipio sembraban 60 mil hectáreas o más en temporal, pero de unos años a la fecha, ha ido disminuyendo la superficie cultivada al grado de que para el próximo ciclo agrícola de temprano que inicia del uno al cinco de enero del 2022, apenas se tienen contempladas alrededor de 40 mil hectáreas.

NO HAY DINERO

"La falta de apoyos de parte de la federación, la ausencia de créditos de las Recibas de Granos que ya no quieren prestar porque hay compañeros que no tienen dinero para contratar el Seguro Agrícola y otros factores más, generan desaliento entre varios campesinos al grado de que esta vez hay tierra que no ha sido preparada porque no tienen recursos para eso y tampoco para comprar la semilla", dijo Mauro Barrera Martínez, delegado del 14 Comité Regional Agrario.

La gente tiene ganas de sembrar sus tierras, pero desafortunadamente no tienen dinero, no hay créditos y las aseguradoras no quieren asegurar las siembras de aquellos que están ´en franja gris´, los que han caído en cartera vencida.

"Todo el año pasado y éste, hemos estado emproblemados y cada vez se hace más necesario que el presidente de la república voltee a ver al sector agrícola que clama ayuda urgente que le permita seguir produciendo alimento para el país", sostuvo el representante agrario.

LA GANADERÍA

En el sector ganadero local, tampoco existe panorama halagüeño, sino por el contrario, es incierto, pues no ha habido al menos hasta el momento buenos precios para los granos (sorgo y maíz) y tampoco en producción de carne, han sido buenos los precios para la exportación de becerros a la unión americana, reveló Alfonso Longoria García, presidente de la Asociación Ganadera de Reynosa.

"Mientras que en 2020, con todo y pandemia, se exportaron entre 40 y 45 mil becerros a Estados Unidos, en este 2021, la cifra ha sido menor y las causas de ello han son los bajos precios del ganado en pié y además todavía no se refleja en ellos la cotización del dólar ante el peso mexicano", refiere el líder del sector.

Y agregó que ante tal situación, los productores están prefiriendo vender su ganado en el territorio nacional porque les ofrecen mejores precios, lo que ha provocado por consecuencia una baja en la exportación en ese rubro, dijo.

En el rubro de la agricultura de riego, se sembrarán 27 mil hectáreas de maíz y algunas de sorgo.

Se tiene la esperanza de que puedan regresar los apoyos al sector ganadero como por ejemplo el PROGAN, que representaba un beneficio para los productores y les animaba por tanto a multiplicar esfuerzos en aras de una mejor producción de carne, indicó el dirigente pecuario.

En resumen, ambos sectores atraviesan por una crisis sin precedente en la historia de Reynosa, pero pese a ello, muchos siguen adelante en su empeño de producir alimentos, granos y carne para cubrir la demanda de la población.