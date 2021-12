Inevitable regreso a clases presenciales

"Es una variante que llegó, pero ya hay refuerzos según las autoridades, científicamente es una variante más contagiosa pero que no es tan peligrosa como se pensaba entonces las clases presenciales van a seguir, claro que con todas las medidas sanitarias y los protocolos que deben de hacerse", destacó la importancia de las clases presenciales, "siempre está la opción de en línea, pero en cuestión básica no está preparado el pueblo de México – lo que son las universidades sí están más familiarizados con eso –... pero no creo que vamos a llegar a eso, yo creo que regresamos ya a clases presenciales".

En cuanto a este tema la secretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa, dijo esta semana que aún no se cuenta con información suficiente sobre la peligrosidad de esta nueva variante del virus SARS-CoV 2 aunque sí parece ser más contagiosa incluso que la variante Delta; según investigadores de Our World in Data, el siete de noviembre pasado se registraron seis mil 735 fallecimientos por COVID-19 a nivel mundial contra los ocho mil 188 del pasado martes siete de diciembre, lo cual representa un incremento del 21.57 por ciento aunque no se detalla relación con la variante Ómicron.

El diputado Román Martínez señaló que se buscará que todos los planteles educativos se encuentren debidamente equipados y preparados para proporcionar las medidas sanitarios para alumnos y personal docente y administrativo, "va a ser en conjunto la participación de las escuelas, tanto los padres de familia como la Dirección, van a estar trabajando para ver los planteles, sobre todo aquí en Victoria que tenemos la falta del agua, sobre eso se está trabajando", apuntó que la mayoría de las instituciones educativas padecen deterioro por casi dos años de pandemia.

Para finalizar, comentó la posibilidad de llamar a comparecer al secretario de Educación Mario Gómez Monroy para que exponga ante la Comisión sobre el estado en el que se encuentran los planteles educativos, "no nada más a él, a varios, tal vez al – secretario – educativo que nos explique pero ahorita no, tal vez más adelante lo vamos a ver cuando inicie, ahorita desgraciadamente todo se nos juntó y estamos en vísperas de ver el Presupuesto que viene para Tamaulipas".