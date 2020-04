Inevitable recurrir a Suprema Corte

Se tuvo que llegar a la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte del Gobierno del Estado, ante el riesgo por el Covid-19 que aumenta por las deportaciones y que no se tiene un albergue adecuado fuera de las ciudades.

Javier Garza de Coss, diputado local, comentó que antes de la pandemia ya se había solicitado mayor recurso a la Federación, porque ya se tenía el problema con las deportaciones y llegada de migrantes que quieren asilo político y ahora con la pandemia la situación es más complicada, ya que se requiere mayor cuidado para evitar casos de Covid-19 entre los migrantes y que pueden afectar a la población de la frontera y hasta otros Estados.

"Que asuman la responsabilidad que les corresponde, para darle seguimiento a los compromisos, no puedes dejar a los municipios y estado, que no les corresponde, y no l están haciendo y se tiene que llegar a estos procedimientos por falta de atención, por negligencia", expresó.

Se realizó un exhorto en el Congreso del Estado, para que se tenga un lugar alejado de la ciudad para que sea un albergue con protocolos de salud, ya que muchos los deportan en la madrugada y no se sabe si vienen infectados.

"Es lo que estamos pidiendo, incluso ya se había hecho un compromiso con el canciller, pero no se ha visto nada, es un tema pendiente que nada más mencionan que sí, pasan los meses, las semanas y esto se está agravando, hay que proteger a nuestros ciudadanos locales y también en materia de derechos humanos proteger a los que repatrian y los que llegan".

Y agregó "al final la responsabilidad la tienen los gobiernos, pero no está reaccionando el Gobierno Federal y ahorita se requieren mayores controles, ya se les hizo el exhorto al INM para la cuestión e revisión, no que nada más se crucen y vayan a afectar un autobús o a otros Estados y se haga un problema mayor".

El legislador local, señaló que se tuvo que llegar a la controversia constitucional, porque no se ha tenido respuesta del Gobierno Federal, ante algo que fue un compromiso y siguen sin responder.

"Llegan migrantes tanto extranjeros y mexicanos y se les debe atender en las ciudades fronterizas y eso es delicado porque es un problema de la federación porque no han apoyado en nada", dijo.