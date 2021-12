Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga se esconden en República Dominicana: Tita Bravo

"Lo último que supe es que estaban en República Dominicana , pero no puedo asegurar que sigan ahí. Lo que sí puedo decir es que donde mis nietos estén, Javier va a ir por ellos", señaló en entrevista con TV Notas.

"Inés es una delincuente. Mi hijo no es ningún delincuente y ahorita, si lo ves, tendrían más derecho de estar (los niños) con él que con ella, pues nosotros jamás hemos estado relacionados con grupos de secuestro, lavado de dinero y sin pagar impuestos. No es nuestro estilo", aseguró.

Según la mujer, sus cuatro nietos están descontrolados por ver a su madre desesperada y llorando "por esta situación que ella misma se buscó", pues Inés y su esposo son prófugos de la justicia, por lo que la Interpol emitió una ficha roja para su búsqueda, localización y detención, tras ser acusados de lavado de dinero, peculado y evasión fiscal.

Para ella, lo que le sucede a Inés "N" es producto del "karma", ya que es muy ambiciosa, y pidió que "no jale" a sus nietos "a su infierno", pues sabía perfectamente "con quién se metía" y disfrutó muchos años del dinero, por lo que ahora no puede decir que no sabía nada.

"Yo quiero decirle: ´déjalos vivir tranquilos y regrésalos a México con su padre. Las criaturas no merecen vivir como prófugos´".

Y contó que también le diría: "´Inés, deja que los niños decidan, que vean a su padre biológico. Ahorita, con la situación que vives, déjalos estar aquí con él. A lo mejor yo ya no lo veo en vida, pero un día te van a reclamar que hayas decidido por ellos´. Ruego porque esta mujer recapacite".

De Víctor Manuel "se decían cosas muy turbias"

Respecto al actual esposo de Inés "N", Víctor Manuel "N", la exsuegra de la exconductora confesó que lo conoce, porque antes de que saliera con Inés "N" invitó a salir a una de sus hijas, pero nunca hubo nada formal entre ellos, "porque de él se decían cosas muy turbias".

--- ¿Como qué?

--- Se sabe que Víctor ha sobornado, lavado dinero y hecho negocios ilegales, pero él también ha secuestrado y hasta mandó matar a una persona, sólo que nada más un medio se atrevió a decirlo.

Destacó que es él quien lava dinero, pues le enseñó su mentor y expareja, porque también "le gustan los hombres", afirmó, y acusó a Inés de estar pagando cara su ambición, "porque antes no tenía esos lujos ni era de la socialité".

Cuando TV Notas le señaló que nada de eso se ha mencionado públicamente, Tita Bravo se explayó:

"Mira, Víctor siempre reclutaba chavas para que fueran con sus amigos, a quienes él les lavaba dinero para consentirlos y tratarlos bien, pero el problema es que a veces no les pagaba por sus servicios y una de ellas lo demandó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cosa que a él no le pareció y se quiso vengar".

--- ¿En qué momento se le relaciona con un secuestro?

--- Esta chica tenía un hijo y se estaba divorciando, y como el pequeño vivía con el padre, este ca$%&# de Víctor va y manda secuestrar al niño; por fortuna el pequeño volvió con sus papás, pero lo que él hizo no tiene nombre.

Sobre el asesinato, sostuvo que "tiempo después corrió el rumor de que a otra chica la mataron", y expresó: "No, no, ¡qué bonita familia!".

Al mencionarle que Inés "N" habría dicho que analizaba dejar a su madre la custodia de sus seis hijos --cuatro de ellos de Javier Díaz--, Tita Bravo, quien desde hace seis años pelea para que sus nietos puedan convivir con su padre, contó a esa revista que, pese a los deseos de ella, la ley marca que los hijos deben quedarse con el papá, "quien tiene años sin verlos", no con el esposo de ella, "que ha hecho cosas que no tienen nombre".

"El pobre (Javier Díaz) está desconsolado. Desde hace seis años no ve a sus hijos y le preocupan los daños psicológicos que puedan sufrir. Sabemos que Inés los obligaba a decirle ´papá´ a Víctor, así que imagina el bullying que van a sufrir cuando ellos dos caigan", señaló la mujer de 67 años.

Y aseguró que su hijo y sus abogados están atentos y a la espera de novedades.

"Por ahí supe que Inés ya está en conversaciones para que le bajen los cargos, pero aquí la cuestión es que Víctor la hizo firmar como 18 contratos y él solo está al frente de tres, entonces la que está metida en más delitos es ella".

Respecto a la posible separación de la pareja de prófugos, consideró que es una estrategia, pero "ella está muy metida en este lío". Además, opinó que en la Interpol se han visto "lentos" para buscarlos, localizarlos y detenerlos.

Para la señora "ha sido un cierre de año difícil" porque enfermó de covid-19 y tiene secuelas, y aunque es una terrible enfermedad, dijo, no se compara con lo que está viviendo por culpa de Inés "N".

"Desde que se supo que su esposo y ella eran investigados y que por eso habían huido del país, en los únicos en quienes pienso son en mis cuatro nietos. Pobres niños, no tendrían que estar viviendo todo esto".