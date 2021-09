Inés Gómez Mont: "Demostraré mi inocencia con dignidad"

Además, explicó que guardó silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se le atribuyen y concentrarse en su defensa.

Sin tener acceso aún a la carpeta de investigación, admitió que está al tanto de las acusaciones y aclaró de antemano que nunca ha recibido dinero de dos contratos públicos por 3 mil millones de pesos y que tampoco entiende por qué se le relaciona con la delincuencia organizada.

"Esos hechos son absolutamente falsos. Es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia. Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida", puntualizó.

Gómez Mont expuso también que teme que lo que diga pueda acarrearle problemas, pero aseguró que ya no puede guardar silencio.

"Tengo además temor fundado de que derivado de este comunicado las autoridades a cargo de mi caso se ensañen aún más en contra mía, ya que he sido advertida de más casos fabricados en mi contra. Pero ya no puedo guardar silencio.

"A todos los que me conocen y saben quién soy, gracias por su apoyo y cariño. A los que no me conocen y han escuchado juicios prematuros en mi contra, con respeto les pido su voto de confianza", dijo.

Por lo pronto, sostuvo que continuará trabajando con sus representantes legales para poder defenderse y así compartir de forma honesta los avances del caso.

Hasta ahora, la FGR ha librado 10 órdenes de aprehensión relacionadas con este caso.