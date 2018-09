INEGI: Aumentan víctimas de delito en 2017

Cd. de México.

Esa cifra representa una tasa de prevalencia delictiva de 29 mil 746 víctimas por cada cien mil habitantes.



En contraste, sólo el 7 por ciento de los delitos cometidos fue denunciado.



"La causa más común para no denunciar es atribuible a las autoridades", informó el director del INEGI Julio Santaella, durante la presentación del reporte.



En este rubro, la encuesta refiere que los principales motivos son considerar la denuncia como pérdida de tiempo, con 34.2 por ciento, y la desconfianza en la autoridad, con 16.5 por ciento.



Los delitos más reportados en la encuesta fueron robos en la calle o en el transporte público, así como la extorsión, secuestro, fraude, robo total o parcial de vehículo, amenazas verbales, lesiones y robo en casa habitación.



En cuanto a la percepción de inseguridad, ésta se enfocó a cajeros automáticos, el banco, transporte público, la calle, la carretera, el mercado y los centros comerciales.



Respecto a las conductas delictivas que los ciudadanos conocen de su entorno reflejaron el consumo de alcohol en la calles, robos frecuentes, venta de droga, disparos frecuentes e incluso homicidios.



En 2017, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 299.6 mil millones de pesos, es decir, 1.65 por ciento del PIB, lo que equivale a un promedio de 7 mil 147 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.



En tanto, la cifra negra, es decir el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa y carpeta de investigación, fue de 93.2 por ciento a nivel nacional durante 2017, mientras que en 2016 fue de 93.6 por ciento.