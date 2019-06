INE: Reforma electoral no debe imponerse

Cd. de México.

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que la reforma electoral no debe imponerse.



"No entenderlo puede abrir la puerta a las descalificaciones, algo que ya vivimos", dijo.



"Cambios mal planeados, procesados o malintencionados pueden implicar una regresión antidemocrática, y si algo nos enseña la democracia, es que hay que cuidarla permanentemente, si no cuando menos nos demos cuenta, o sin percatarnos, la habremos perdido".



En la inauguración de un foro sobre reforma del Estado y reforma electoral, señaló que debe plantearse cuál es el propósito de una futura reforma y cuáles son los aspectos que quieren mejorar.



El consejero insistió que el voto electrónico abarataría las elecciones.



"Nadie está en contra de medidas de racionalidad del gasto, pero debemos cuidar la certeza en las elecciones", añadió.



Grupo REFORMA publicó que ante el alto costo del voto en el País -572 pesos por sufragio- uno de los más caros del mundo, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados ya alista una reforma para reducirlo.



En varias iniciativas, los morenistas buscan una modificación al sistema electoral y al financiamiento de su burocracia y de los partidos.



De prosperar, las iniciativas golpearían fuertemente al INE y a los órganos locales encargados de organizar los comicios: por un lado se propone eliminar a los órganos locales y transferir sus funciones al INE con lo que se centralizarían los comicios, pero por otro se intenta achicar las capacidades logísticas del órgano nacional.